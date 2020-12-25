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阿里巴巴前顧問石義德夫婦發起 哥大中國法律中心將以「張康仁」命名

記者顏嘉瑩／紐約報導
石義德(左)與妻子張莉霞日前發起捐款，將哥大法學院中國法律研究中心重新命名為張康仁中國法律研究中心。(取自石義德臉書)
石義德(左)與妻子張莉霞日前發起捐款，將哥大法學院中國法律研究中心重新命名為張康仁中國法律研究中心。(取自石義德臉書)

哥倫比亞大學法學院校友、前阿里巴巴集團總法律顧問石義德(Tom Steinert)和妻子張莉霞日前發起捐贈，將哥大法學院中國法律研究中心(Center for Chinese Legal Studies)以首位華裔身分獲得美國律師執照的律師張康仁(Hong Yen Chang)的名字命名，共獲得500萬元校友捐款；哥大法學院院長萊斯特(Gillian Lester)宣布，該中心明年1月1日將更名為「張康仁中國法律研究中心」(Hong Yen Chang Center for Chinese Legal Studies)。

張康仁為清朝首批來美留學的中國學生之一，1886年從哥大法學院畢業，在當時排華法案的背景下，即便考到律師執照，也因為沒有身分無法成為律師；雖然他在紐約州獲准入籍成為美國公民並在紐約開業，但搬到加州後，卻被當地法院判決入籍證據無效。

直到2014年，北加州的一群法學生代表張康仁，為當時張康仁受到的不公平待遇平反，加州高等法院終於決定追授他律師執照，追認其律師資格。

張康仁是美國首個華裔律師。(取自The Huntington Library)
張康仁是美國首個華裔律師。(取自The Huntington Library)

中國法律研究中心1983年成立，是全美首個研究該領域的學術中心，培養數代中國法律專業人才、促進美中學術交流，如今匯聚來自全世界的學者，學習中國法律，成為哥大學生討論與中國相關議題的重要據點。

發起更名捐款的石義德表示，如同他一樣，對許多在美中法律和商業相關領域的人來說，該中心是職業生涯的起點，也對美中兩國關係做出了巨大貢獻；捐款獲得近百位哥大法學院校友共襄盛舉，最後籌得金額達500萬元，除重新命名外，資金也將用於進一步推動與中國法律相關研究、加深產學連結、培育更多研究中國法學者等。

中國法研究中心主任李本(Benjamin Liebman)說，該中心在許多來自中國的學生、學者的支持下，發展日益蓬勃，張康仁百年前遠渡重洋來到美國，成為哥大第一名來自中國的學生，也是全美第一個華裔律師，以他的名字來命名再適合不過；李本還說，在當前大環境下，該中心的地位也變得相當重要。

萊斯特則說，國際法和比較法一直都是哥大重要的學科，此次捐贈將讓人們更有機會認識由張康仁留下來的資源，並進一步推動哥大法學院教授、中國法律研究中心創始人愛德華(Randle Edwards)在40年前開始的工作，讓美中法律界專家能夠進一步溝通交流；她表示，重新命名中心，也意味著哥大法學院將繼續向包括中國在內的國際學生開放。

中國 哥大 美國公民

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