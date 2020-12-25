阿里巴巴前顧問石義德夫婦發起 哥大中國法律中心將以「張康仁」命名
哥倫比亞大學法學院校友、前阿里巴巴集團總法律顧問石義德(Tom Steinert)和妻子張莉霞日前發起捐贈，將哥大法學院中國法律研究中心(Center for Chinese Legal Studies)以首位華裔身分獲得美國律師執照的律師張康仁(Hong Yen Chang)的名字命名，共獲得500萬元校友捐款；哥大法學院院長萊斯特(Gillian Lester)宣布，該中心明年1月1日將更名為「張康仁中國法律研究中心」(Hong Yen Chang Center for Chinese Legal Studies)。
張康仁為清朝首批來美留學的中國學生之一，1886年從哥大法學院畢業，在當時排華法案的背景下，即便考到律師執照，也因為沒有身分無法成為律師；雖然他在紐約州獲准入籍成為美國公民並在紐約開業，但搬到加州後，卻被當地法院判決入籍證據無效。
直到2014年，北加州的一群法學生代表張康仁，為當時張康仁受到的不公平待遇平反，加州高等法院終於決定追授他律師執照，追認其律師資格。
中國法律研究中心1983年成立，是全美首個研究該領域的學術中心，培養數代中國法律專業人才、促進美中學術交流，如今匯聚來自全世界的學者，學習中國法律，成為哥大學生討論與中國相關議題的重要據點。
發起更名捐款的石義德表示，如同他一樣，對許多在美中法律和商業相關領域的人來說，該中心是職業生涯的起點，也對美中兩國關係做出了巨大貢獻；捐款獲得近百位哥大法學院校友共襄盛舉，最後籌得金額達500萬元，除重新命名外，資金也將用於進一步推動與中國法律相關研究、加深產學連結、培育更多研究中國法學者等。
中國法研究中心主任李本(Benjamin Liebman)說，該中心在許多來自中國的學生、學者的支持下，發展日益蓬勃，張康仁百年前遠渡重洋來到美國，成為哥大第一名來自中國的學生，也是全美第一個華裔律師，以他的名字來命名再適合不過；李本還說，在當前大環境下，該中心的地位也變得相當重要。
萊斯特則說，國際法和比較法一直都是哥大重要的學科，此次捐贈將讓人們更有機會認識由張康仁留下來的資源，並進一步推動哥大法學院教授、中國法律研究中心創始人愛德華(Randle Edwards)在40年前開始的工作，讓美中法律界專家能夠進一步溝通交流；她表示，重新命名中心，也意味著哥大法學院將繼續向包括中國在內的國際學生開放。
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