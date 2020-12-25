麥可傑克森「夢幻莊園」曾開價1億 竟以這個價格脫手

已故名歌手麥可傑克森住過的夢幻莊園（圖，莊園大門)以2200萬元賣給億萬富翁伯克爾，與最初要價1億元相比幾乎打二折。(Getty Images)

據公開紀錄和三名知情人士透露，已故流行歌手麥可·傑克森（Michael Jackson）住過的夢幻莊園（Neverland Ranch）以2200萬元賣給億萬富翁伯克爾（Ron Burkle），與最初要價1億元相比幾乎打二折。

買主是投資 公司Yucaipa Companies創辦人，過去曾與傑克森共事。

這座莊園位於盛產橄欖的加州 小鎮Los Olivos，距聖塔芭芭拉約40哩，已待價而沽多年；2015年以1億元掛牌價推出，多次被砍價，去年標價已降至3100萬元。

傑克森與房地產投資信託公司Colony Capital旗下基金共同擁有這座莊園；原因是，他曾拖欠一筆以莊園抵押的貸款，Colony Capital公司2008年承接債務，並將莊園所有權納入與傑克森的合資企業。傑克森1987年買莊園時付1950萬元。

這座莊園因傑克森安裝鐵路和遊樂園等別出新裁的設施而變得有名，園內甚至養猩猩和大象。

莊園佔地2700英畝，包括22座建築，其中有1萬2000平方呎豪宅；「華爾街日報」曾報導，園內有幾家旅館、帶小屋的游泳池、籃球場、網球場以及有50個座位的電影院 。

傑克森去世後，莊園改名Sycamore Valley Ranch，遊樂設施被拆除。

買主伯克爾2000年代中期曾任傑克森的商務顧問，當時這位歌手正努力解決奢侈生活所造成的金融災難；傑克森2009年去世。