超過前3年總和 今年遣返近1.5萬家庭移民

移民與海關執法局資料顯示，川普政府在2020會計年度遣返的家庭移民多達1萬4500人，比前三年總和還多。(Getty Images)

華盛頓郵報分析移民與海關執法局資料發現，川普政府在2020會計年度遣返 的家庭移民多達1萬4500人，比三年總和1萬700人還多。

移民局 說，人數大增的主要原因是美國 和中美洲各國協議，簡化駐各國領事人員口試申請人的程序，雙方官員改用電子通信，完成面談程序，被美國遣返的移民回到原來的國家，該國官員也會確認後通知美國。

移民局指出，雖然家庭移民被遣返的人數增加，無家長陪同的未成年和非家庭移民的成年人，被遣返的人數比以往更少。今年總遣返人數為18萬5884人，比去年少了30%，也是川普執政四年中最少的一年。

雖然川普2016年的競選口號包括強硬對付移民，上任後也不時指控歐巴馬「忽視邊境」，但這四年來，美國總共遣返93萬5000人，遠低於歐巴馬四年遣返的160萬。

川普四年，從美國本土「抓捕」遣走的非法移民人數，也不符他自己所預期，主要因為他口中的「庇護移民」城市不畏壓力，拒絕和聯邦政府合作逮人。因此，移民政策研究所分析家皮爾斯（Sarah Pierce）說，雖然川普政府非常熱中逮人，從美國內部各大都市遣走移民的「成績」，卻不如前幾任政府。

拜登曾保證上任後採行「遠比現任政府人道」的移民政策，不過，本周交接團隊的官員暗示，拜登上任後，不會馬上更動川普政府的移民政策。