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4歲斷手非法移民女童 聯邦拒手術還執意遣返

編譯林梅婕／綜合24日電
聯邦政府即將遣返德州迪利市非法移民拘留中心的十餘名兒童及其家長，其中包含一位四歲、手臂骨折急需手術的女童。圖為住在德州麥卡倫援助中心的移民家庭。(Getty Images)
聯邦政府即將遣返德州迪利市非法移民拘留中心的十餘名兒童及其家長，其中包含一位四歲、手臂骨折急需手術的女童。圖為住在德州麥卡倫援助中心的移民家庭。(Getty Images)

移民人權團體指控，聯邦政府即將遣返位於德州迪利市(Dilley)非法移民拘留中心的十餘名兒童及其家長，其中包含一位四歲、手臂骨折急需手術的女童。

美聯社報導，該拘留中心透過醫療紀錄發現該女童有止痛藥的處方；一名醫師曾注意到女童右手肘上有綠色斑點，須在六個月至一年期間進行手術。

當地的移民維權運動組織Proyecto Dilley的代表律師布瑞安娜‧瑞尼克斯(Brianna Rennix)表示，聯邦移民和海關執法局(ICE)除了拒絕讓女童在美國境內接受手術，也拒絕在移民案件審理期間釋放其家屬。

該拘留中心前身名為「南德州家庭住所」(South Texas Family Residential Center)，於前總統歐巴馬執政期間開放，自2014年以來就在沒有授權的情況下，將許多移民拘留在此；儘管疫情期間聯邦法官曾下令將兒童釋放，ICE仍持續逮捕並拘留數名移民。

人權律師指控，川普政府執政之下訂定許多不利移民的政策，導致這些被拘留的移民未能獲得公平尋求庇護的機會，而華府特區美國聯邦上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)日前亦取消行政停留，並拒絕同意禁止遣返的命令。

據稱，去年該名女童與其母親在原生國厄瓜多受到死亡威脅及恐嚇，生平第一次跨越美墨邊境進入美國；當時他們被安排加入移民保護協定「留在墨西哥」(Remain in Mexico)，但期間他們又返回厄瓜多，因此錯過開庭日。

瑞尼克斯表示，女童的母親親眼看見威脅他們的人將自己女兒的手弄斷後，才會在沒有獲得授權的情況下於10月跨境進入美國。

非法移民 美國 德州

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