4歲斷手非法移民女童 聯邦拒手術還執意遣返
移民人權團體指控，聯邦政府即將遣返位於德州迪利市(Dilley)非法移民拘留中心的十餘名兒童及其家長，其中包含一位四歲、手臂骨折急需手術的女童。
美聯社報導，該拘留中心透過醫療紀錄發現該女童有止痛藥的處方；一名醫師曾注意到女童右手肘上有綠色斑點，須在六個月至一年期間進行手術。
當地的移民維權運動組織Proyecto Dilley的代表律師布瑞安娜‧瑞尼克斯(Brianna Rennix)表示，聯邦移民和海關執法局(ICE)除了拒絕讓女童在美國境內接受手術，也拒絕在移民案件審理期間釋放其家屬。
該拘留中心前身名為「南德州家庭住所」(South Texas Family Residential Center)，於前總統歐巴馬執政期間開放，自2014年以來就在沒有授權的情況下，將許多移民拘留在此；儘管疫情期間聯邦法官曾下令將兒童釋放，ICE仍持續逮捕並拘留數名移民。
人權律師指控，川普政府執政之下訂定許多不利移民的政策，導致這些被拘留的移民未能獲得公平尋求庇護的機會，而華府特區美國聯邦上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)日前亦取消行政停留，並拒絕同意禁止遣返的命令。
據稱，去年該名女童與其母親在原生國厄瓜多受到死亡威脅及恐嚇，生平第一次跨越美墨邊境進入美國；當時他們被安排加入移民保護協定「留在墨西哥」(Remain in Mexico)，但期間他們又返回厄瓜多，因此錯過開庭日。
瑞尼克斯表示，女童的母親親眼看見威脅他們的人將自己女兒的手弄斷後，才會在沒有獲得授權的情況下於10月跨境進入美國。
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