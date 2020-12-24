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運油列車出軌起火 離破壞鐵軌嫌犯被逮處不遠

記者張聲肇／綜合報導
華盛頓州北部靠近加拿大邊境，運載原油的列車22日出軌起火。圖為消防員為出軌火車滅火。(美聯社)
華盛頓州北部靠近加拿大邊境，運載原油的列車22日出軌起火。圖為消防員為出軌火車滅火。(美聯社)

華盛頓州北部靠近加拿大邊境，運載原油的列車22日出軌起火，地點離上月兩名「恐怖攻擊」嫌犯被逮捕的地方不遠，聯邦和地方調查人員已著手調查；就逮嫌犯被控破壞鐵軌，以阻擋天然氣輸送管的建造。

事故發生在西雅圖北部約161公里處，列車當中，七節出軌，五節起火，濃煙直衝天際，無人傷亡。

華特康郡警長艾爾佛(Bill Elfo)22日晚間說，警方無法靠近出事地點，美國運輸安全局、聯邦調查局及州、郡等地方警察已陸續展開調查。

上月，西雅圖的聯邦調查局人員逮捕了兩名用分流器破壞鐵軌的嫌犯。分流器是裝在鐵軌上的路線，可以仿造火車的電器訊號，讓列車自動剎車，並讓火車平交道的警告器失效。

警方說，這兩名嫌犯破壞華盛頓州鐵軌，因為他們反對從加拿大卑詩省建造管線，輸送天然氣南下美國。

聯調局說，這段鐵路已發生過十多起破壞事件，其中一次，有個無政府主義者的網站，還發文宣稱是他們幹的。

10月11日那次，華盛頓州西北部的鐵軌，三處被置放了分流器，導致一列載運危險物及易燃瓦斯的火車緊急剎車，車廂分離，差點出軌翻覆。

華盛頓州有五個煉油廠，每周有數百萬加侖原油從北達柯達州和加拿大亞伯達省，透過鐵路，運到這些煉油廠。

22日早上11時46分出軌的七節車廂，屬於飛利浦66公司從北達柯達州運往芬戴爾煉油廠的108節列車，上面有兩名工作人員。

2013年加拿大魁北克省梅岡提湖地區曾發生運油列車出軌起火，47人死亡事件，反對火車運載原油人士說，22日的事故，再度顯示這是「危險」的輸送方法。

華盛頓州去年立法規定，北美平原生產的原油，須將易燃瓦斯抽離，才能運往該州提煉，但今年5月，聯邦運輸部說聯邦法高於州法，讓環保人士如Stand.earth的克洛格(Matt Krogh)為之氣結，說聯邦政府先發制人，州政府想嚴格限制火車運油，也綁手綁腳。

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