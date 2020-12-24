CNN：川普政府考慮特赦沙王儲沙爾曼

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼遭沙國前情治人員控告企圖暗殺，川普政府考慮提供王儲法律豁免權。(美聯社)

消息人士透露，川普政府正考慮特赦沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)。沙爾曼遭前任沙國情治單位高層官員賈布里(Saad Aljabri)向美國 聯邦法院提告，指控派遣暗殺小組企圖將他滅口。

賈布里今年8月向華府特區聯邦區域法院提告指出，華盛頓郵報沙裔特約記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年10月在伊斯坦堡遇害後，沙國王儲沙爾曼派遣殺害卡舒吉的同一支暗殺小組到加拿大，企圖以相同手段取他性命。

原為沙國情治單位高層官員的賈布里與美國情報單位關係良好，曾與美方情報人員聯合對抗恐怖行動，他也是先前王儲、沙國國王姪子納伊夫(Mohammed bin Nayef)的得力助手。納伊夫2017年遭罷黜，沙爾曼則從原本排在第二的繼承順序晉升王儲。賈布里逃出沙國之後，流亡到加拿大。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據賈布里身邊人士提供資料，國務院 本月對賈布里律師團寄發多項詢問，並表示取得訊息將能協助美國高層官員決定是否建議司法部 給予沙爾曼王儲赦免。

司法部婉拒對報導置評，國務院官員則說，不便針對正在進行中的訴訟發言。

59歲的卡舒吉2018年10月2日進入沙國駐伊斯坦堡領事館之後便人間蒸發。土國調查結果指向卡舒吉在領事館內遭謀殺分屍。美國後來宣布制裁涉及卡舒吉謀殺案的17名沙烏地阿拉伯籍官員。

美國有線電視新聞網報導，雖然美國情報單位認定沙爾曼下令殺害卡舒吉，但川普總統對於沙爾曼的堅定支持不曾改變。

華盛頓郵報報導，國務院詢問賈布里律師團的問題，包括為何賈布里指控沙爾曼涉入企圖殺人滅口的計畫，要求盡可能提供與沙爾曼有關的所有行動具體細節。