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CNN：川普政府考慮特赦沙王儲沙爾曼

記者顏伶如／綜合報導
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼遭沙國前情治人員控告企圖暗殺，川普政府考慮提供王儲法律豁免權。(美聯社)
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼遭沙國前情治人員控告企圖暗殺，川普政府考慮提供王儲法律豁免權。(美聯社)

消息人士透露，川普政府正考慮特赦沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)。沙爾曼遭前任沙國情治單位高層官員賈布里(Saad Aljabri)向美國聯邦法院提告，指控派遣暗殺小組企圖將他滅口。

賈布里今年8月向華府特區聯邦區域法院提告指出，華盛頓郵報沙裔特約記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年10月在伊斯坦堡遇害後，沙國王儲沙爾曼派遣殺害卡舒吉的同一支暗殺小組到加拿大，企圖以相同手段取他性命。

原為沙國情治單位高層官員的賈布里與美國情報單位關係良好，曾與美方情報人員聯合對抗恐怖行動，他也是先前王儲、沙國國王姪子納伊夫(Mohammed bin Nayef)的得力助手。納伊夫2017年遭罷黜，沙爾曼則從原本排在第二的繼承順序晉升王儲。賈布里逃出沙國之後，流亡到加拿大。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據賈布里身邊人士提供資料，國務院本月對賈布里律師團寄發多項詢問，並表示取得訊息將能協助美國高層官員決定是否建議司法部給予沙爾曼王儲赦免。

司法部婉拒對報導置評，國務院官員則說，不便針對正在進行中的訴訟發言。

59歲的卡舒吉2018年10月2日進入沙國駐伊斯坦堡領事館之後便人間蒸發。土國調查結果指向卡舒吉在領事館內遭謀殺分屍。美國後來宣布制裁涉及卡舒吉謀殺案的17名沙烏地阿拉伯籍官員。

美國有線電視新聞網報導，雖然美國情報單位認定沙爾曼下令殺害卡舒吉，但川普總統對於沙爾曼的堅定支持不曾改變。

華盛頓郵報報導，國務院詢問賈布里律師團的問題，包括為何賈布里指控沙爾曼涉入企圖殺人滅口的計畫，要求盡可能提供與沙爾曼有關的所有行動具體細節。

美國 國務院 司法部

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