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安全帶、避震器有問題 通用擬召回84萬輛車

記者張聲肇／綜合報導

通用汽車(GM)因前座安全帶和懸吊系統避震器有問題，將在全美召回84萬輛回廠修復。

安全帶有問題的是2019年至2021年雪佛蘭Silverado 1500和GMC Sierra 1500小卡車，2021年雪佛蘭Suburban、Tahoe、GMC Yukon XL，以及2020-21 Silverado 2500和3500、GMC Sierra 2500和3500，共62萬4000輛。

需要修理的是分離式座椅，凹背單人座椅的小卡車不在此限。

邦交通安全單位指出，通用汽車的座位安全帶支架沒有安穩，萬一碰撞，可能無法牢固乘客；通用說，尚未聽聞有任何因此受傷的事故。

通用2月1日起將通知車主，前往各地代理車商，接受檢查及修復。

懸吊緩衝系統有問題的車子約有21萬3000輛，包括2012年和2013年的別克Regal、2013年雪佛蘭Malibu和2010到2013年別克Lacrosse中型車在使用雪鹽的各州銷售或登記註冊者，這些車子的後部避震鏈可能生鏽而失靈。

因為鍊條表面的烤漆掉落，會讓金屬直接暴露，久而久之生鏽，可能破裂。通用說，迄今未聞有因此碰撞或受傷事故。

車主2月15日起會收到通知，代理商備妥零件後即可前往更換。

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