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聖誕節奇蹟！躲教堂843天避遣返 無證移民家庭獲自由

記者顏伶如╱綜合報導
湯姆森(右)與妻子奧妮塔(左)21日獲知可留在美國後，終於走出教堂。(費城CBS電視台截圖)
湯姆森(右)與妻子奧妮塔(左)21日獲知可留在美國後，終於走出教堂。(費城CBS電視台截圖)

為了躲避遭到聯邦移民及海關執法局(ICE)遣返，來自牙買加的無證移民家庭向費城一所教堂尋求庇護，住進教堂地下室長達843天後，如今終於在移民局撤案之下，重獲自由。

61歲的湯姆森(Clive Thompson)與48歲妻子奧妮塔‧湯姆森(Oneita Thompson)21日走出費城聖幕聯合教堂(Tabernacle United Church)時對媒體表示，由於在牙買加家鄉的農場被幫派份子燒毀，還面臨生命威脅，為了躲避黑幫暴力不得不遠走他鄉，2004年來到美國，申請庇護在2018年遭到駁回，被告知將被遣返。

湯姆森夫妻育有七名子女，其中有兩個孩子是在美國出生的公民。他們帶著年紀最小的兩個孩子，過去兩年多來一起住在聖幕聯合教堂地下室。

湯姆森夫妻說，長達14年時間，在美國一直有繳稅，努力把孩子撫養長大，川普總統上台後卻改變他們的命運。

原本擔任護理助理的奧妮塔‧湯姆森說，兩年多前，接到一通移民局探員打來的電話說道，她與丈夫將在三天後遭到遣返，讓他們情急之下決定向教堂求救。

湯姆森夫妻先是躲進第一衛理公會教堂(First United Methodist Church)，後來才被送到聖幕聯合教堂。

湯姆森夫妻說，幾周之前接獲ICE書面通知，將同意讓他們留在美國，至於原因為何則未說明。湯姆森夫妻表示，接下來將向美國政府申請綠卡。

湯姆森夫妻的大兒子今年7月獲得哥倫比亞大學錄取。

湯姆森對哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，得知移民局撤銷遣返時，非常驚訝。他說：「這是重大突破，是個奇蹟。我所有的壓力都沒了，所有的事情都充滿著喜樂。」

聖幕聯合教堂牧師艾金斯(Katie Aikins)說：「這有點像是聖誕節的奇蹟。」

移民局 美國 遣返

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