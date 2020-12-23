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為了坐牢「黑心藥商」前彭博女記者凍卵、拋夫

編譯林梅婕╱綜合22日電
前知名女記者克莉絲蒂‧史邁西為愛拋棄一切。(取自LinkedIn)
前知名女記者克莉絲蒂‧史邁西為愛拋棄一切。(取自LinkedIn)

當遇上真愛時，對方再卑劣的人格都能視而不見，有時還使人更加著迷、無法自拔。

知名彭博新聞(Bloomberg News)前女記者克莉絲蒂‧史邁西(Christie Smythe)，與素有「黑心藥商」之稱、號稱「全美最痛恨的人」希克瑞利(Martin Shkreli)墜入情網，為了追求真愛她拋下丈夫、放棄事業，甚至為對方凍卵。

「黑心藥商」希克瑞利目前正在監獄服刑。(Getty Images)
「黑心藥商」希克瑞利目前正在監獄服刑。(Getty Images)

流行雜誌Elle magazine於20日以「記者與製藥一哥：拋下安定人生，史邁西如何愛上全世界最不受歡迎的男人？」為題，獨家報導前彭博記者與罪犯的愛情故事。

希克瑞利曾任對沖基金公司的經理人，也是杜林藥廠(Turing Pharmaceuticals)的前執行長。他在2015年買下治療瘧疾、癌症和AIDS的達拉匹林(Daraprim)藥物專利，卻在事後惡意哄抬價格，將這款「救命藥」從13.5元拉抬至750美元，漲幅高達5000%，不僅威脅許多病患的性命，更讓他一夕之間成為全民公敵。

希克瑞利因動用對沖基金的資金來償還私人債務，並涉嫌詐欺製藥廠的投資人，終於在2017年被判處七年徒刑，目前仍在服刑。

事實上，史邁西正是為彭博新聞揭露讓希克瑞利入獄報導的記者，在此同時她卻已背叛丈夫，和希克瑞利發展出不倫關係。

畢業於密蘇里大學(University of Missouri)的史邁西一生順遂，在彭博新聞獲得賞識，之後與男友結婚，但她平淡的幸福卻在遇上希克瑞利後有了巨大變化。

史邁西憶述自己探望希克瑞利時，她向對方表達愛慕之情，也和他接吻；史邁西坦承，雖然從未和希克瑞利發展性關係，但兩人已經論及婚嫁，因此她凍卵，待希克瑞利出獄後可以共組家庭、生兒育女。

然而，兩人關係見報後希克瑞利的態度就急轉直下，僅發表簡短的聲明祝福史邁西「未來一切好運」；據稱，史邁西已近乎一年沒有與希克瑞利見面。

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