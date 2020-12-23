德州領軍9州籲取消「夢想生」計畫 聯邦法官聽審

德州等九州22日要求聯邦法院法官廢除前總統歐巴馬任內推出的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)。圖為支持DACA人士在最高法院前示威。(美聯社)

德州 領軍的共計九州22日要求聯邦法院法官廢除前總統歐巴馬任內推出的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)。這項俗稱「夢想生 」的計畫，為數十萬沒有合法身分，原本不能在美居留及工作的65萬年輕人，提供免於遭到遞解出境的保護。

位於休士頓的德州南區聯邦區域法院法官哈南(Andrew Hanen)22日進行三個多小時聽審。阿拉巴馬、阿肯色、肯薩斯、路易斯安納、密西西比、內布拉斯加、南卡羅來納、西維吉尼亞和德州的委任代表在庭上指出，2012年推出的夢想生計畫並無合法基礎。

童年時期被父母以非法入境方式帶到美國 的夢想生，透過DACA計畫保護可以在美國生活、工作，也能取得駕照，某些個案還獲得就學獎助金。

川普總統上台後，2017年宣布推翻夢想生計畫，最高法院今年6月以「武斷且反覆無常」為由，擋下川普政府的手段。不過，最高法院並未裁定夢想生計畫涉及更高層次的合法性爭議，因此德州等九州希望聯邦法院明確表態。

哈南在22日聽審之後並未做出任何裁定，也沒有設定時間表。哈南在庭上詢問律師，如果DACA計畫被法院認定違法，夢想生下場將變得如何。

支持夢想生計畫的新澤西州委任律師費根柏姆(Jeremy Feigenbaum)對哈南指出，立即終止夢想生計畫將讓數十萬年輕人的生活頓時陷入大亂，其中包括正參與抗疫行動的醫護人員。費根柏姆建議，法院應該把夢想生法案退回國土安全部，要求做出適當調整。