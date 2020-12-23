未獲同意動不必要手術 40女移民提告

40名女性移民21日向喬治亞州聯邦法院提出集體訴訟，控訴一名醫師未獲同意，就向她們動不必要的婦科手術，她們投訴後，歐文郡移民拘留中心還對她們報復。圖為活動人士在拘留中心外抗議。(美聯社)

40名女性移民 21日向喬治亞州聯邦法院提出集體訴訟，控訴阿敏(Mahendra Amin)醫師未獲同意，就替她們動不必要的婦科手術，她們投訴後，還對她們報復。

這群原告說，這些未經同意且不必要的婦科手術，透露歐文郡移民拘留中心「無情、慣性」的作業模式。

訴狀指出，雖然2018年起，原告就不斷向拘留中心人員投訴，該中心卻照樣把她們送到阿敏手中，任他「虐待、蹂躪」，彷彿中心的政策或慣常，就是這樣。

投訴後，她們遭單獨拘禁、毆打、遣送或「幾乎遣送」等報復，紀錄顯示，多名被遣送的移民都是阿敏的病人。

她們在160頁的訴狀中呼籲美國 政府立即採取行動，終結對敢於投訴的移民的報復行動，賠償受害人，法庭審理本案期間，准許她們出庭作證。

替她們打官司的人權社團領袖也籲請下屆的拜登 政府關閉拘留中心，調查知情不報還隱瞞案情的官員。

司法部已展開調查，國土安全部督察長也在調查。

「南方計畫」組織法律組組長沙夏哈尼(Azadeh Shahshahani)是原告的律師之一，他強調，本案的重點是立即停止對她們的報復，釋放這些遭到醫療亂整的可憐女性，並予賠償。「這違反人權紀錄斑斑可考的中心，早就該關閉究責了。」