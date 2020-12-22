70多名學生作弊 西點軍校半世紀最大醜聞 教授：堪比國安危機

西點軍校指控70多名學生，網路期末考作弊，這是該校1970年代以來最大醜聞。圖為川普總統和西點軍校校長威廉斯今年6月向西點軍校畢業生回禮。(美聯社)

新冠肺炎疫情 孳生「弊」端。西點軍校 正在處理70多名學生，被指控在微積分課網路期末考作弊事件，這是該校自1970年代迄今，最大的學術醜聞。

共88名學生坦承作弊，多數願意接受「訓悔」，受到留校察看懲戒。部分已自動退學，另有些將受到學校「審判」後勒令退學，亦即開除學籍。

被美國軍政界視為標竿的西點軍校，校訓深深寯在磐石上：軍校生絕不說謊，作弊，偷竊，也絕不容忍幹這些勾當的人。

該校法律系界教授巴肯(Tim Bakken)說，這麼大規模的作弊行為，稱得上是國家安全危機。「基本校訓明明禁絕說謊、作弊、偷竊，任何人都沒有藉口去作弊。也因此，如果軍方淡化軍校生作弊的效應，整個國家就在淡化軍隊的效應。我們可得仰賴軍方誠實告訴我們，何時該打仗，何時可打贏。」

陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)說，西點軍校的懲戒制度會發揮效用，「榮譽制度如大家所期望，現在就發揮效用了，破壞校規的學生，都會受到究責。」

西點軍校校長威廉斯(Darryl Williams)也說，西點軍校的榮譽制非常穩固，設定這制度的目的，一定達到。新冠疫情期間，我們刻意強調恪守本校的學業標準，我們現在就要學生達到這標準。」

眾院 國防委員會人事小組召集人賈姬‧史畢亞(Jackie Speier)說，這個醜聞令人深感不安，西點軍校必須查明作弊規模到底多大，並將調查結果公諸於世。

她說，「西點軍校生是精華中的精華，理當展現無懈可擊的人格特質。不管遠距或現場上課，都必須以同樣的高標準要求他們。」

這是西點軍校自1976年發生153名學生電氣工程課考試作弊以來，最嚴重的醜聞。那批作弊生，不是自動退學就是遭到開除。