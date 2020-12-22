「鄧小平改變中國」作者 傅高義90歲辭世

著名漢學家傅高義20日病逝麻州劍橋一家醫院，享耆壽90歲。(美聯社)

著名漢學家傅高義(Ezra Feivel Vogel)20日病逝麻州劍橋一家醫院，享耆壽90歲。報導指出，傅高義不久前曾動手術，術後狀況惡化猝逝。傅高義被美國 學界公認為中國 與日本專家，尤其對鄧小平有相當深入研究。

傅高義1950年自俄亥俄州衛斯理大學(Ohio Wesleyan University)畢業，曾在陸軍服役兩年，之後在哈佛大學 攻讀社會學，1958年取得博士學位後，開始學習日文和中文，他非常自豪能以中日文演說和研究。

1967年他開始在哈佛大學任教，1972年接替費正清出任哈佛大學東亞研究中心第二任主任，1995年出任費正清中心主任。1993到1995年，傅高義離開哈佛兩年，出任柯林頓政府國家情報會議負責東亞情報的官員，2000年從教職退休。他和妻子艾秀慈(Charlotte Ikels)結縭41年，育有二子一女。

傅高義曾任哈佛大學費正清東亞中心主任，專精日本及中國研究，著名作品包括1979年關於日本經濟崛起的「日本第一：對美國的教訓」(Japan as Number One: Lessons for America)，以及2011年專精研究鄧小平推動中國改革開放「鄧小平改變中國」(Deng Xiaoping and the Transformation of China)，曾獲「蓋伯圖書獎」，並獲經濟學人、華盛頓郵報等英美知名媒體選為年度最佳書籍。

傅高義今年夏季在美中關係劍拔弩張之際，與100名學者、外交官、商人及軍事領袖共同簽署公開信，稱「中國不是敵人」，呼籲川普總統重新檢視對中政策，把中國變成敵人絕不符合美國利益，若想鼓勵中國與美國就共同利益合作，就需從根本反思當前政策。

傅高義認為，很多曾在美國留學的中國學生都擁有開放思維，他們忠於國家也願與美國做朋友，但美國人拿新冠病毒出自武漢實驗室這類不實指控來攻擊中國時，都在強化他們的愛國心，並願意支持中國政府對抗美國。