「鄧小平改變中國」作者 傅高義90歲辭世

著名漢學家傅高義20日病逝麻州劍橋一家醫院,享耆壽90歲。(美聯社)

著名漢學家傅高義(Ezra Feivel Vogel)20日病逝麻州劍橋一家醫院,享耆壽90歲。報導指出,傅高義不久前曾動手術,術後狀況惡化猝逝。傅高義被美國 學界公認為中國 與日本專家,尤其對鄧小平有相當深入研究。

傅高義1950年自俄亥俄州衛斯理大學(Ohio Wesleyan University)畢業,曾在陸軍服役兩年,之後在哈佛大學 攻讀社會學,1958年取得博士學位後,開始學習日文和中文,他非常自豪能以中日文演說和研究。

1967年他開始在哈佛大學任教,1972年接替費正清出任哈佛大學東亞研究中心第二任主任,1995年出任費正清中心主任。1993到1995年,傅高義離開哈佛兩年,出任柯林頓政府國家情報會議負責東亞情報的官員,2000年從教職退休。他和妻子艾秀慈(Charlotte Ikels)結縭41年,育有二子一女。

傅高義曾任哈佛大學費正清東亞中心主任,專精日本及中國研究,著名作品包括1979年關於日本經濟崛起的「日本第一:對美國的教訓」(Japan as Number One: Lessons for America),以及2011年專精研究鄧小平推動中國改革開放「鄧小平改變中國」(Deng Xiaoping and the Transformation of China),曾獲「蓋伯圖書獎」,並獲經濟學人、華盛頓郵報等英美知名媒體選為年度最佳書籍。

傅高義今年夏季在美中關係劍拔弩張之際,與100名學者、外交官、商人及軍事領袖共同簽署公開信,稱「中國不是敵人」,呼籲川普總統重新檢視對中政策,把中國變成敵人絕不符合美國利益,若想鼓勵中國與美國就共同利益合作,就需從根本反思當前政策。

傅高義認為,很多曾在美國留學的中國學生都擁有開放思維,他們忠於國家也願與美國做朋友,但美國人拿新冠病毒出自武漢實驗室這類不實指控來攻擊中國時,都在強化他們的愛國心,並願意支持中國政府對抗美國。