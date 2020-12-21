疫情詐騙／假借疫苗療法 竊取個資、散播惡意程式

國土安全部(DHS)積極瀏覽各網站，偵查攸關新冠肺炎療法或疫苗 的詐騙 。

佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)的一名探員在莫德納(Moderna)的新冠疫苗進入聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權(emergency use authorizations)最後階段的前幾天，破獲一個狀似莫德納的官網，但網站上的電話有誤，就連Moderna也拼錯。DHS立刻察覺，這個網站根本是魚目混珠。

考量全球對於新冠疫苗的需求，執法部門提前部署，調查相關網路詐騙案並不令人意外。

馬里蘭州地方法官調查員18日關閉該網站，稱類似網站可能佯裝提供新冠肺炎療法，意圖竊取人們的個人資訊或散播惡意程式。

移民及海關執法局(ICE)麾下的「國土安全調查處」(Homeland Security Investigations)的自春季疫情蔓延起，致力對抗與疫情相關的網路詐騙。

ICE這項名為「被竊的承諾行動」(Operation Stolen Promise)已將調查重點轉向謊稱販售疫苗，並與私人健康照護機構合作，讓訓練有素的探員得以偵破暗網中的不良網站。

這項調查行動由跨單位共同努力，涵蓋聯邦調查局(FBI)、司法部以及海關與邊境保護局(CBP)；在國際行動方面，國際刑警組織(Interpol)本月警告，組織犯罪集團已將各界對疫苗的高度需求，視為「流金」(liquid gold)，蓄勢待發。

DHS官員表示，尚無證據顯示犯罪集團以假疫苗干擾實際輸送鏈，但仍呼籲民眾得知可疑消息要向當局反應。

「我們不希望抑制美國人接種疫苗的意願」；DHS調查局的國家智慧財產權協調中心(Intellectual Property Rights Coordination Center)主任法蘭西斯(Steve Francis)說：「目前供應鏈還很安全。」

隨著疫苗將在未來幾周配發，DHS官員預期美國人會尋找獲得疫苗的替代選項，這也讓有心人士有機可乘。特別探員已在暗網部屬，偵查任何黑市販售假疫苗的可能。

過去被視為主要緝拿非法移民 的ICE已調查超過500件涉及防疫用品及檢測工具贗品，已及非法藥物、疫苗及療法的網站，另查獲240宗與疫後失業給付相關的貸款詐騙。