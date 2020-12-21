我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

疫情詐騙／假借疫苗療法 竊取個資、散播惡意程式

編譯陳韻涵／綜合20日電

國土安全部(DHS)積極瀏覽各網站，偵查攸關新冠肺炎療法或疫苗詐騙

佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)的一名探員在莫德納(Moderna)的新冠疫苗進入聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權(emergency use authorizations)最後階段的前幾天，破獲一個狀似莫德納的官網，但網站上的電話有誤，就連Moderna也拼錯。DHS立刻察覺，這個網站根本是魚目混珠。

考量全球對於新冠疫苗的需求，執法部門提前部署，調查相關網路詐騙案並不令人意外。

馬里蘭州地方法官調查員18日關閉該網站，稱類似網站可能佯裝提供新冠肺炎療法，意圖竊取人們的個人資訊或散播惡意程式。

移民及海關執法局(ICE)麾下的「國土安全調查處」(Homeland Security Investigations)的自春季疫情蔓延起，致力對抗與疫情相關的網路詐騙。

ICE這項名為「被竊的承諾行動」(Operation Stolen Promise)已將調查重點轉向謊稱販售疫苗，並與私人健康照護機構合作，讓訓練有素的探員得以偵破暗網中的不良網站。

這項調查行動由跨單位共同努力，涵蓋聯邦調查局(FBI)、司法部以及海關與邊境保護局(CBP)；在國際行動方面，國際刑警組織(Interpol)本月警告，組織犯罪集團已將各界對疫苗的高度需求，視為「流金」(liquid gold)，蓄勢待發。

DHS官員表示，尚無證據顯示犯罪集團以假疫苗干擾實際輸送鏈，但仍呼籲民眾得知可疑消息要向當局反應。

「我們不希望抑制美國人接種疫苗的意願」；DHS調查局的國家智慧財產權協調中心(Intellectual Property Rights Coordination Center)主任法蘭西斯(Steve Francis)說：「目前供應鏈還很安全。」

隨著疫苗將在未來幾周配發，DHS官員預期美國人會尋找獲得疫苗的替代選項，這也讓有心人士有機可乘。特別探員已在暗網部屬，偵查任何黑市販售假疫苗的可能。

過去被視為主要緝拿非法移民的ICE已調查超過500件涉及防疫用品及檢測工具贗品，已及非法藥物、疫苗及療法的網站，另查獲240宗與疫後失業給付相關的貸款詐騙。

疫苗 詐騙 非法移民

上一則

疫情詐騙／假借須避疫 落入網路幼犬詐騙陷阱

下一則

疫情波及 亞洲食物遭惡作劇 顧客電話故意用亞洲腔點「狗肉或貓肉餐」

延伸閱讀

日本武田藥品 最快1月在日本試驗莫德納疫苗

日本武田藥品 最快1月在日本試驗莫德納疫苗
疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上、特定職業

疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上、特定職業
75歲以上及必要工作員工將是第二波疫苗接種者

75歲以上及必要工作員工將是第二波疫苗接種者
8成民眾願打疫苗 4成仍在觀望

8成民眾願打疫苗 4成仍在觀望

熱門新聞

華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
世界首富貝佐斯(左)的前妻斯科特(右)，在一度成為全球女首富後持續進行捐款。(路透)

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

2020-12-15 21:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？