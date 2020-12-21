疫情詐騙／假借須避疫 落入網路幼犬詐騙陷阱

消費者權益團體指出，疫情大流行，越來越多人趁在家避疫決定養狗養貓，「幼犬騙局」益發猖獗。(Getty Images)

消費者權益團體指出，疫情 大流行，越來越多人趁在家避疫決定養狗養貓，「幼犬騙局」益發猖獗。商業信譽局(Better Business Bureau)12月「幼犬騙局飆升」報告指出，「疫情成為騙人的工具」；僅11月該局就接到337件此類投訴，2019年11月為77起。

家住德州 、63歲的西維亞·洛佩茲(Sylvia Lopez)是受害者之一。洛佩茲因疫情失去工作，她9月在網上看到一隻可愛的哈巴狗幼犬，先匯出400元買下那隻小狗(賣方聲稱是促銷價)，再匯給對方800多元額外費用和運輸箱費用，讓他們把小狗從維吉尼亞州運到德州她家。之後，「育種者」和對方推薦的「快遞公司」電郵戛然而止；語音信箱和簡訊無人回應。

洛佩茲沒等到幼犬，要求退款無門，數千元就此泡湯，她沮喪又失望地說：「我是傻瓜。我以為這一切都非常簡單，付了錢，就會拿到狗。但那沒有發生。」

消費者團體表示，疫情下造成的孤立處境，成為騙子的剝削良機，他們假借必須保持社交距離，不讓買方有機會親眼看到或親自領取寵物。

商業信譽局讓受害者報告如何被騙的「騙局追踪器」(Scam Tracker)顯示，4月各州對民眾活動設限，寵物欺詐案隨之激增。大部分申訴都是該運到的幼犬沒到，約克夏犬和法國鬥牛犬特別多；稱小貓未到的案子約占12％。

商業信譽局指出，今年「寵物騙局」造成的總損失預計將達310萬元。此類騙局自2017年起就持續增長，但當年消費者報案損失為44萬8123元。

幾年下來，騙術不斷翻新。現在許多人要求使用Zelle和CashApp等行動支付應用程序，取代電匯；並常使用偽造線上表格處理信用卡資料。當持卡人收到錯誤簡訊時，對方會改要求用電子匯款。

聯邦貿易委員會(FTC)多年來一直在警告消費者不要落入網路幼犬詐騙 陷阱。該機構表示，疫情為詐騙者提供新藉口，可能聲稱須依「法規」收取額外費用，有些要求消費者購買特殊控溫運輸箱、「可退還」寵物保險和根本不存在的疫苗。追踪幼犬騙局網站的Petscams.com表示，還有人號稱必須取得「COVID-19許可證」。

美國犬種協會(American Kennel Club)發言人亨特(Brandi Hunter)表示，騙子往往全力讓自己看來合法，對外宣傳他們在該協會註冊以「誘騙」顧客。協會建議買主設法聯繫該協會求證，並使用Google圖片搜尋功能查看小狗是否出現在多個網站上。遇到要求立即付款的對話和簡訊，應心生警惕。