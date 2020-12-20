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美太空軍定名「守護者」 星際異攻隊推文：「誰？叫我們嗎？」

編譯林育正／綜合19日電
美國太空軍成軍一周年，潘斯副總統宣布將太空軍人定名為「守護者」，在網路上引來調侃。 (美聯社)
美國太空軍成軍一周年，潘斯副總統宣布將太空軍人定名為「守護者」，在網路上引來調侃。 (美聯社)

美國第六個軍種「太空軍」正式成軍一周年，副總統潘斯18日宣布，將稱太空軍為「守護者」(guardians)；只不過名稱和漫威賣座電影「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)太過相似，在網路上引發不少熱烈討論與調侃。

太空軍的成立，主要目的為保持美國在太空上的優勢，並防止敵國自太空侵襲美方和盟友資產。潘斯在白宮宣布：「我很榮幸代表美國總統，宣布我們將稱呼為太空軍服務的官兵為『守護者』。陸軍士兵(soldiers)、海軍水手(sailors)、空軍的空軍弟兄(airmen)、海軍陸戰隊的陸戰隊員(marine)和太空軍的守護者，將保護世代的美國人民。」

太空軍的守護者名稱耗時一年採納各方建議，還必須摒除性別刻板印象。太空軍推特也宣布：「經過一整年成千上萬個提案和太空專家和民間大眾的研究與建議，現在終於能向各位宣布，我們叫『守護者』。」

不過名稱與克里斯普瑞特(Chris Pratt)主演，詹姆斯岡恩(James Gunn)執導的星際異攻隊太過類似，反而引發不少討論。導演詹姆斯岡恩推文說：「我們可以告這個笨蛋嗎？」

此外知名專欄作家布特(Max Boot)則想到星際異攻隊中的人氣角色，由好萊塢巨星布萊德利庫柏(Bradley Cooper)配音的「火箭浣熊」(Rocket Raccoon)。他說：「這是在指星際異攻隊嗎？他們要不要招募會講話的浣熊？」

漫威影集「神盾局特工」(Agents of S.H.I.E.L.D.)和在「復仇者聯盟」飾演「考森探員」(Agent Phil Coulson)的演員克拉克格雷格(Clark Gregg)更搞笑說：「我的寵物浣熊剛收到軍隊徵召令了，搞什麼鬼。」

而星際異攻隊的推特當然也不能缺席，推文說：「誰？叫我們嗎？」

不過也有人質疑，太空軍與經典電影「星際爭霸戰」(Star Trek)的標誌太過相似，名稱又與星際異攻隊「撞名」，有抄襲的嫌疑。

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