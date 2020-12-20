擴大軍方族裔多元化 代理國防部長簽備忘錄

為了要擴大部隊內的多元化，國防部已批准一系列的改革措施。圖為國防部鳥瞰圖。(美聯社)

國防部 已批准一系列的改革舉措，目的是擴大部隊內的多元化，減少偏見，同時要求採取更進取的方式來招募新兵，保留及促進族裔多元化。

代理國防部長米勒(Christopher Miller)日前簽署備忘錄，下令執行15項涉及範圍廣泛的建議，由禁止參加仇恨組織乃至修改「統一軍事司法法典」(Uniform Code of Military Justice)。

不過有關計畫迴避不少具有政治敏感的問題，例如是否重新命名邦聯領袖為名的軍事基地，以及是否拆除邦聯領袖的雕像等。

米勒在備忘錄中希望各級長官都採取積極的態度，將多樣化和包容性融入軍事文化核心，強調決不能接受設置任何障礙，來阻止包容性多元化力量及公平對待每個軍人。

這15項建議是由前國防部長艾思博(Mark Esper)今年初成立的「多元化與包容委員會」於上周提出的，米勒以備忘錄的形式下令執行。

這些建議提出一系列目標，以擴大招募新兵、晉升士官及其他領導職務人數、在預備役軍官訓練營(ROTC)增加少數族裔的機會、在不損害嚴格的篩選下消除多元化障礙，使服役人員更了解包容政策。

根據2018年的數據，入伍的新兵約有三分之二是白人，黑人 約為17%；但隨著部隊的增加，少數族裔的比例下降。根據人口普查 局統計，全國人口約75%是白人，黑人13％。

艾思博今年7月在長達四頁的備忘錄中，雖未點名禁掛邦聯旗，但規定美軍僅能展示國旗、州旗、盟友旗幟、代表戰俘和失蹤軍人的旗幟(POW/MIA flag)和軍方單位旗幟等，實質排除邦聯旗，也避免政治波瀾。

艾思博當時在備忘錄中已禁止基於種族和性別歧視，包括擴大可接受的髮型，特別是對女兵，允許更多種族多元的髮型，包括各種辮子和更大的髮髻。