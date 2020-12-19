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老齡化來了…美國10年人口增8% 經濟大蕭條後最慢

編譯陳韻涵／綜合18日電
美國人口普查局的預測顯示，美國上個十年人口成長8%，為1930年代以來最緩慢。圖為紐約大中央車站的人潮。(美聯社)
美國人口普查局的預測顯示，美國上個十年人口成長8%，為1930年代以來最緩慢。圖為紐約大中央車站的人潮。(美聯社)

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)本周公布預測結果，顯示美國上個十年人口成長8%，為1930年代以來最緩慢。美國人口過去十年成長約8%，總人口達3億3260萬餘人。

這份數據與10月結束的人口普查報告不同，屬於利用出生、死亡、移民和聯邦醫療保險(Medicare)健保註冊紀錄等人口結構組成資料的平行預測，用以迅速快速審查實際的普查結果。

這項預測顯示，美國在十年一度的人口普查統計於今年4月1日開始之初，共有3億3260萬人，目前美國人的年齡中位數為38.5歲，較2010年的37.2歲稍長。

2010年人口為3億835萬人，若2020年人口普查數據獲得認證，將是美國1930年代經濟大蕭條 (Great Depression)以來，成長最緩慢的情況；在移民方面，過去十年成長減緩至7.2%。

此數據只能看出新冠肺炎疫情對美國人口的些微影響，因為此報告的死亡數據僅記錄到3月。

人口分析資深技術專家詹森(Eric Jensen)說，「那時我們還在疫情剛開始的階段，沒有太多病歿案例。」

美國人口隨著嬰兒潮世代凋零而逐漸老化，65歲以上的人口在這十年增加37%，來到5430萬人，這代表了嬰兒潮上半期的人口。85歲以上的人口則在這十年增加10%，來到610萬人。

這段期間，女性更少生孩子，去年整體生育率跌落政府1999年起追蹤以來新低。

人口組成計畫副主任韋科夫(Victoria Velkoff)說：「我們正邁向老年社會。」

數據顯示，非洲裔或非裔與其他種族結合的比率為15.1%，且非裔的出生及死亡率較高。

30歲以下的人們中，約24.6%為西語裔；這個年齡層的紀錄在人口局相對較少，因為西語裔的出生及死亡紀錄直到1990年代才廣泛普及。

美國 人口普查 聯邦醫療保險

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