提早入學申請遽增 想進常春藤大學更難了

常春藤大學接到的提早入學申請遽增，例如位於羅德島的布朗大學收到的提早入學申請案件，比去年增加22%。(美聯社)

2020年新冠病疫衝擊面不斷擴大，因為學校上課不正常，常春藤 大學接到的提早入學申請遽增，導致高中畢業生要進入名校的難度升高。

哥倫比亞大學收到的提早入學申請件驟增49%，耶魯和哈佛也各增加38%和57%；布朗大學比去年增加22%，賓州大學增加23%，達特茅斯學院(Dartmouth College)增加29%。

新冠病疫打亂了教育體系的節奏，很多學生無法參加標準化考試，也無法參加課外活動、甚至正規課堂上課都遭取消，改為遠距離在家透過網路學習。

全國1500所大學，包括八家常春藤，入學申請表不再要求附上SAT或ACT測驗成績，輔導人員因此認為，成績好但考試不理想的高中畢業生，幸運被常春藤名校接納的機會會高些；大學招生 部門人員說，虛擬招生活動比親赴校園參觀活動觸及更多人，這也是提早申請人數增加的原因。

提早申請被名校接納的機率，按道理會比正規申請的高，不過這「優勢」很快就消失不見，耶魯接受這種學生的比率約10%，低於去年14%，哈佛更從去年14%降為7.4%。

哈佛大學今年提前錄取生中，自己認同為非裔者從去年的12.7%增到16.6%。亞裔 和西語裔學生比率比去年略微下降，亞裔占23.4%，西裔占10.4%；去年分別是24%和11%。

在聯邦政府的簽證限制下，哈佛今年提前錄取的國際學生比率未降反升，從去年9.6%增長到今年12.2%。今年提前錄取者來自全球67個國家。菲茨蒙斯認為，國際學生比率增加是因為校方加強了虛擬參觀校園和社交媒體等活動。

常春藤學校收到的提早入學申請大增，不代表這是全國趨勢，12月2日之前，各大學收到的正規入學申請案件，就比去年多了6%，但總申請數減少了2%，顯示想讀大學的人少了，每人申請的學校數目增加，讓各校招生人員難以預測開學後會實際前來報到的人數，他們該寄出多少入學通知，才能收到足夠的學生。

申請入學同時申請獎助學金或助學貸款的高中畢業生，也比去年大為減少，讓教育界擔心，學費的負擔，讓承受不起的人，乾脆放棄了上大學的念頭。