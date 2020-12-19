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沒錢暫住親友家 恐丟聯邦住房部補助

記者顏伶如／綜合報導
疫情衝擊之下已有數千萬美國勞工失業，某些民眾因繳不起房租或房貸，變成無家可歸。圖為麻州一名無家可歸者在巴士站躲雪。(美聯社)
疫情衝擊之下已有數千萬美國勞工失業，某些民眾因繳不起房租或房貸，變成無家可歸。圖為麻州一名無家可歸者在巴士站躲雪。(美聯社)

疫情衝擊之下已有數千萬美國勞工失業，某些民眾因繳不起房租或房貸，變成無家可歸；國家廣播公司(NBC)報導，由於經濟困難而投靠親友，暫住他人家的民眾，可能被聯邦住房與都市發展部(Department of Housing and Urban Development)認為不符合「無家可歸」(homeless)定義，無法獲得快速安置(rapid rehousing)等補助。

32歲單親媽媽克莉絲蒂‧費利裴洛(Kristie Filippello)便是一例。她帶著三個孩子投靠親戚，睡在親戚單臥公寓地板已將近兩個月。原本從事居家清潔打掃的費利裴洛與年齡分別為11歲、8歲及6歲的孩子先住進佛州一處遊民收容所，住了兩個月後因為領到家暴受害者慰問金，決定到辛辛那提投靠親戚。

她接受訪問時說，疫情持續擴散，住在遊民收容所有健康顧慮，收容所環境對年幼女兒也不理想，「除非真的走頭無路，否則任何家庭都不應該去住」。

費利裴洛說，投靠親戚後，申請住房補助都因資格不符而被打回票，理由是她住在親戚家，不符合「無家可歸」的定義。她說：「他們覺得我並不是流落街頭，是住在親戚家裡，所以不是無家可歸。我非常需要幫助，但行得通的管道實在很少。」

報導指出，讓租屋族免於流落街頭的暫緩驅逐令(eviction moratorium)本月底即將屆滿到期，到時候更多民眾恐怕就要變成無家可歸，但需要住房補助的民眾如果暫住親戚家，就可能像費利裴洛一樣，反而因此變成資格不符。

聯邦住房與都市發展部認定的「無家可歸」是指缺乏「固定的夜晚住所」(fixed nighttime residence)，露宿街頭或住在遊民收容所的民眾都符合資格，但到親友家暫住或輪流住汽車旅館的民眾則不符資格。

「全國遊民與貧窮法律中心」(National Homelessness Law Center)法律部主任塔爾斯(Eric Tars)說，對於手頭非常拮据的民眾來說，如果只能在花錢吃飯或花錢繳房租之間二選一，通常只能選擇前者，就算不想暫住親朋好友家，到最後只能默默接受。

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