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人口普查排除非法移民 最高法院挺川普

記者顏伶如／綜合報導
最高法院18日以6票對3票表決結果裁定，駁回對人口普查提出挑戰的訴訟，理由是提告時間不成熟。(美聯社)
最高法院18日以6票對3票表決結果裁定，駁回對人口普查提出挑戰的訴訟，理由是提告時間不成熟。(美聯社)

十年一度的全美展開人口普查今年進行時，在美非法居留的人口遭排除而未列入統計，包括紐約州在內將近20州與多個維權團體因此提告；最高法院18日以六票對三票裁定，駁回對人口普查提出挑戰的訴訟，理由是提告時間不成熟。

大法官表決結果立場分明，六位保守派大法官力挺川普政府，另外三位自由派大法官則持不同意見。

如果最高法院沒有進一步動作，川普總統的人口普查可以立即依照原訂計畫進行，也就是在明年1月將送交給國會的人口普查報告裡，完全不納入非法移民的統計數據。

最高法院18日裁定，聯邦政府還沒有宣布哪些非法移民將被排除在人口普查之外，多州政府與民權團體就逕行提告，時間點並不成熟。

人口普查是政府決策重要依據，最高法院的裁定意味著各州在眾院的席次分配、接受聯邦政府補助款項等，都將因為人口計畫方式的不同而受影響。

「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)律師上個月在辯論庭上對大法官指出，若將無證移民排除在這次人口普查的報告外，將衍生更多訴訟。

「美國民權聯盟」投票權益計畫負責人何戴爾(Dale Ho，音譯)18日在推特發文重申，如果川普政府果真將無證移民排除在人口普查報告之外，「我們將會提告。再次提告。而且我們會贏」。

川普今年7月發表備忘錄，預告將針對人口普查做出空前改革，也就是把數以百萬計的非美國公民排除在外。

川普政府的訴訟代表、代理聯邦總律師(Solicitor General，又稱總檢察長)沃爾(Jeffrey Wall)11月間在口語辯論中對大法官指出，川普希望把被押在移民拘留所及遭勒令驅逐出境的外籍人士，排除在人口普查外。

不過，沃爾答覆自由派大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)提問時則說，不排除把範圍擴大到移民，包括獲得「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)保護的夢想生。

川普政府明年1月須將人口普查結果送交國會；聯邦人口普查局(Census Bureau)則須在本月31日前，將調查結果呈送川普。

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