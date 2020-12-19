紐約暴雪 連人帶車深埋雪堆10小時 幸運獲救

紐約州17日凌晨的暴雪，讓一名在深夜開車出門的男子克雷森連人帶車深陷在奧韋戈小鎮路旁雪堆中。(美聯社)

紐約州 17日凌晨的暴雪，讓一名在深夜開車出門的男子連人帶車深陷在上州奧韋戈(Owego)小鎮路旁雪堆中，受困近十個小時，險些失溫喪命，好在最後幸運被州警救出。

救出58歲「苦主」克雷森(Kevin Kresen)的州警，是22歲的考利(Jason Cawley)；考利稱這是他第一次「極地救援任務」，他說，「被鏟雪車撂倒」的克雷森「若再在車裡多待一個小時，體溫鐵定會降到撐不下去的地步。」

家住坎多爾(Candor)的克雷森在17日凌晨前後連人帶車陷入路旁溝渠，他試著打911好幾小時，始終接不上線。後來整輛車完全停擺，讓克雷森處於沒有暖氣的狀態。接連狂下的暴風雪 很快覆蓋了克雷森開的福特汽車 ，至少有一輛鏟雪車路過，把大量積雪堆向他的車子。

克雪森一試再試地打給911求救，終於打通了幾回，並且被定了位，但因收訊不良，搜救人員只能將範圍縮小在賓漢頓(Binghamton)郊外奧維格(Owego)薩斯奎哈納河(Susquehanna River)附近三哩；當地因暴風雪積雪超過40吋。

州警考利在附近跋涉了幾哩雪堆，最後在一棟房子前看到一座看起來不大一樣的雪堆，他本以為裡面是一排郵箱。考利說：「我伸手想查看住址是哪裡，結果發現摸到的其實是汽車側門。我嚇了一跳，因為我幾乎是站在車頂上。」

考利趕忙問車裡有沒有人，克雷森當時回應：「我在車裡，已感覺不到自己的腳了。」考利在路人幫助下，把克雷森拉了出來。克雷森因失溫和凍傷，已到了停止發抖的地步，講話含糊不清。

克雷森很快被扶上警車，然後被載至救護車裡暖身。考利說，這是他首次「極地救援任務」，至於克雷森「很感激自己能被人拉出來。」