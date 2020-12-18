本田汽車又出問題 召回140萬輛檢修

本田汽車出現傳動軸可能斷裂、車窗開關過熱和軟體等問題，須召回共140萬台車檢修。(美聯社)

本田汽車 (Honda)出現傳動軸可能斷裂、車窗開關過熱和軟體等問題，共召回140萬輛車檢修。

因軟體問題須接受召回的車輛，包括2018至2020年出廠的73萬7000輛雅歌轎車(Accord)，和2019和2020年出廠的Insights。車用電腦程式上的瑕疵，可能導致倒車鏡頭、方向燈和雨刷故障。車主將在1月下旬收到回廠維修的時間。

此外，傳動軸可能故障的車輛包括2012年起出場的43萬輛Civic Hybrids，2007至2014年出廠的Fit，2013至2015年的Acura ILX和Accord。召回範圍遍及22個在冬季使用鹽，來清理路面的州；傳動軸可能因遭到侵蝕而斷裂。

屆時車場將檢查左右兩邊的傳動軸，車主將在2月接到初步通知，召回時間將另行通知。

另有26萬8000輛2002至2006年出廠的CR-V休旅 車將因車窗開關問題被召回。若駕駛側的車窗打開，水可能滲入造成電子零件短路，更可能因此起火；這已是同樣問題的第二次召回。先前在2012年10月曾有一波召回，卻未能完修，共出現16起起火案件，所幸無人受傷。

本田汽車表示，當休旅車主接獲通知，必須盡速返回原廠檢修，通知將在1月下旬陸續寄出。出主可透過本田官方網站和客服電話查詢愛車是否需要檢修。