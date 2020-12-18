東北地區暴風雪嚇人 紐約市一天雪量抵去年

東北地區17日凌晨降下本季第一場暴風雪蓋爾(Gail)，將紐約州北部部分地區埋在三呎深的積雪中，麻州和賓州降雪紀錄也被打破。圖為麻州居民17日為車除雪。(美聯社)

東北地區17日凌晨降下本季第一場暴風雪 蓋爾(Gail)，將紐約州 北部部分地區埋在三呎深的積雪中，麻州和賓州降雪 紀錄也被打破，紐約市一天的降雪量甚至超過去年整個冬季降雪；這場暴風雪至少奪走四條性命。

由於行車狀況危險，新罕布夏、康乃狄克和紐約州東部車禍頻傳；東部各州的撞車事故逾千起。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲民眾「如非必要，不要開車上路。」至當日中午為止，紐約州已發生9000多起停電、600起車禍和兩起死亡事故。

17日凌晨1點至6點，暴風雪在紐約州奧伯尼郊區格倫維爾鎮(Glenville)降雪已達30吋，紐約上州賓漢頓市(Binghamton)降雪量近40吋；國家氣象局(National Weather Service)表示，這場暴風雪刷新了兩天內降雪紀錄，超過2017年3月的35.3吋。

兩名佛蒙特州居民冒著暴風雪走在路上。(美聯社)

在鏟雪車奮力清理道路之際，負責維護格倫維爾鎮附近百哩公路的主管科波拉(Tom Coppola)表示，「風暴快速降下多到不可思議的積雪，多到連鏟雪車都很難推動的地步」。

麻州交通廳則表示，因為新冠病毒疫情讓十分之一的鏟雪車司機無法上工，清理遭積雪堵塞的高速公路和街道，可能需要比平時更長的時間。

位於賓州州學院(State College)的國家氣象局指出，威廉波特地區機場一帶降雪24.7吋，打破1964年1月當地創下的24.1吋紀錄；波士頓清晨則有9吋以上積雪，打破2013年創下的6.4吋紀錄；曼哈頓中央公園16日午夜時分降雪達6.5吋，比去年整個冬季的降雪量還多。

23歲、家住綺色佳(Ithaca)的庫林(Fred Cullin)花了一個半小時才清出他位在湖邊的陡削車道，堆出了3呎深的積雪。「一路踩在冰上往上坡鏟的經驗，瘋狂極了」。

在紐約市，曼哈頓餐廳甫獲准自17日晚上起恢復戶外用餐，鏟雪車都小心翼翼地工作，以免損壞餐廳的戶外用餐區。負責除雪業務的紐約市清潔局長葛雷森(Edward Grayson)在例行簡報會上打趣道，「這樣的夜晚不太適合穿太好的鞋子出門」。