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「奧施康定」止痛藥助長鴉片類藥物成癮 普度藥廠承認

記者顏伶如／綜合報導
持有普度藥廠的薩克勒家族成員17日在國會視訊聽證會上作證說，強力處方止痛藥「奧施康定」確實助長鴉片類藥物氾濫危機，不過並未承認錯誤，也未道歉。圖為大衛．薩克勒作證。(美聯社)
持有普度藥廠的薩克勒家族成員17日在國會視訊聽證會上作證說，強力處方止痛藥「奧施康定」確實助長鴉片類藥物氾濫危機，不過並未承認錯誤，也未道歉。圖為大衛．薩克勒作證。(美聯社)

持有普度藥廠(Purdue Pharma)的薩克勒(Sackler)家族成員17日在國會視訊聽證會上作證時說，強力處方止痛藥「奧施康定」(OxyContin)確實助長鴉片類藥物氾濫危機，不過並未承認錯誤，也未道歉；普度執行長蘭道(Craig Landau)作證時則說，藥廠願意承擔「全部責任」。

鮮少公開露面的大衛‧薩克勒(David Sackler)透過視訊作證時說：「在此表達我們家族對於鴉片類藥物氾濫深感痛心，奧施康定是普度藥廠希望能夠幫助民眾的一種藥品，對於數百萬計民眾來說，它確實達到幫助效果，接下來也將持續幫助民眾。」

過去20年間，藥物成癮及藥物過量致死的人數在美國累計約有47萬例，普度藥廠的行銷手段遭到輿論批評，被認為有助長用藥成癮之嫌。

大衛‧薩克勒的堂姊凱西‧薩克勒(Kathe Sackler)則對眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)表示，了解失去家人或親友是極大的痛苦，世間最悲痛的別離則是白髮人送黑髮人。她說：「身為一名母親，我為失去兒女的家長感到心碎，對於你們的悲傷我深表遺憾。」

被問到在藥廠擔任角色時，凱西‧薩克勒說，以事後諸葛的角度來看，曾經反覆推想是否在任何地方可以有不一樣的處理，「我發現並沒有任何事情是我會以不同方式處理的」。

共和黨籍北達科他州聯邦眾議員阿姆斯壯(Kelly Armstrong)指出，普度藥廠面臨三項聯邦刑事罪名起訴後在今年10月同意認罪後，奧施康定銷售業績一路走高。他對凱西‧薩克勒說：「妳想知道有什麼是妳可以做得不一樣的嗎？看看妳自己的帳冊就知道了。」

70年前，三名薩克勒兄弟聯合買下普度藥廠，讓家族因此晉身億萬富豪之列。

眾院監督暨改革委員會民主黨籍主席梅隆尼(Carolyn Maloney)揚言若不配合就要發出傳票之後，凱西‧薩克勒與大衛‧薩克勒雙雙同意參加視訊聽證會並且提出證詞。

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