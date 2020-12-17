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肯亞男子密謀類似911恐襲 引渡美國受審

記者張聲肇／綜合報導

肯亞男子阿布杜拉(Cholo Abdi Abdullah)在菲律賓接受飛行訓練，計畫替恐怖組織青年軍(Al-Shabab)劫機攻擊美國某高樓，製造類似九一一恐怖攻擊事件，遭聯邦檢察官以企圖恐攻美國罪名起訴。

30歲的阿布杜拉2019年在菲律賓被逮捕，15日被移交到美國官員手裡，聯邦政府16日公布他遭起訴的消息。

他16日出庭時，否認恐襲美國的罪行，隨後被還押，不得保釋。若罪名確定，他將被判處至少20年有期徒刑。他的律師不回答媒體有關提問。

聯邦檢察官說，阿布杜拉2017年到2019年在菲律賓接受飛行訓練，並取得駕駛員執照，這段期間，他不時上網找尋「劫持商業客機」把它撞入高樓的方法，包括如何闖入駕駛艙、美國各大都市最高樓等資訊。

負責國安的司法部助理部長德默斯(John Demers)說，本案涉及劫機殺害無辜百姓，提醒大家，激進伊斯蘭恐怖組織持續對美國造成「死亡威脅」。

曼哈頓聯邦法院代理首席檢察官史特勞斯(Audrey Strauss)說，本案令人回想起「令人背脊發涼的2001年9月11日恐怖攻擊」。

檢方指出，阿布杜拉2016年接受青年軍指揮官的指令，籌畫攻擊美國；該指揮官本人，則涉嫌籌畫2019年在肯亞奈洛比造成大量傷亡的飯店恐攻事件。

青年軍在2008年就被國務院認定為外國恐怖組織，是凱達組織的一支，這個好戰團體不斷努力，想在索馬利亞境內成立伊斯蘭國(IS)。

檢方說，美國宣布把駐以色列大使館遷到耶路撒冷後，這個極端組織就發動了好幾次恐怖攻擊，包括2019年攻擊奈洛比飯店，造成21人死亡，其中一個美國商人，是九一一紐約世貿大樓恐攻事件的生還者。

美國 國務院 紐約

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