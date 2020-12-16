「疫」起過節 梅蘭妮亞4度走訪華府兒童醫院

儘管疫情嚴重，第一夫人梅蘭妮亞決定仍然依循第一夫人持續數十年的傳統，於節日期間造訪華府國家兒童醫院。(美聯社)

儘管疫情 嚴重，第一夫人梅蘭妮亞 15日決定仍然依循第一夫人持續數十年的傳統，於聖誕節 前造訪華府國家兒童醫院。這是她以第一夫人身分第四次、也是最後一次在節日期間訪問該院。

梅蘭妮亞表示，「我很高興來到這裡，這是我在節日期間最喜歡的一項活動。」梅蘭妮亞也重述她每回到訪該院會說的話：「在每個與病魔搏鬥的孩子身上，我看到了活生生的聖誕節精神。」

為了讓訪視活動在疫情下安全進行，院方特別調整假期規劃。該院執行長紐曼(Kurt Newman)表示，「我們非常感謝川普夫人加入自貝絲·杜魯門(Bess Truman)以降歷任第一夫人，在每年這段特殊時節，為無法回家的住院兒童帶來佳節歡樂。」

梅蘭妮亞坐在醫院中庭高聳聖誕樹前的椅子上，兩名病童坐在紅地毯上，聆聽她朗讀有關佳節吊飾有了生命的童書。過去幾年，梅蘭妮亞朗讀時，面前總很多病人及家屬、醫院工作人員、歌手和舞者在現場。

今年，醫院透過院內閉路電視系統播放梅蘭妮亞朗讀故事書「吊飾奧利佛」(Oliver the Ornament)有關吊飾奧利佛在聖誕節期間的冒險經歷，每個房間裡的病童都收聽得到；朗讀結束後，現場播放聖誕歌曲，並帶領兒童進行賓果遊戲。

這本童書的作者托德·齊默曼(Todd Zimmerman)說，這個系列故事可教導孩子善良的概念，尤其是在面對覇凌時。他很高興川普夫人持續造訪，幫助孩子擺脫困擾的念頭，即使時間只有一小時。

華府國家兒童醫院自1870年創建，其兒科護理和研究迄今已達150年。