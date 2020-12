不懼疫情及社會運動衝擊 出版業展現韌性

每年一度的美國書展遭取消,主辦單位更表示,書展可能就此走入歷史。圖為在2015年書展,愛書人參觀哈潑柯林斯出版公司的攤位。(美聯社)

新冠肺炎疫情 造成龐大經濟衝擊,對出版業界來說雖然也是起伏不定的一年,但在疫情和社會正義運動的推波助瀾下,書市仍展現初一定程度的韌性。

2020年的出版界展現了業界能夠如何改變,能催生多少改變,或是否安於現狀。知名出版社西蒙與舒斯特公司(Simon & Schuster)執行長卡普(Jonathan Karp)說:「如果今年是一本小說的話,我會說劇情太複雜了點。」

今年出版界在國家遭受重創的時刻,業界也提供了讀者安慰與啟發;而在亞馬遜和企鵝藍登書屋(Penguin Random House)夾攻下,也鞏固了出版業的關係。

受疫情影響,獨立書店過去10年的成長瞬間遭到抹滅和威脅,許多新書的出版遭到延期或遺忘。每年一度的美國 書展遭取消,主辦單位勵展(REED Exhibitions)展覽集團更表示書展可能就此走入歷史。

不過,企鵝藍登書屋美國分公司執行長麥德琳‧麥英托許(Madeline McIntosh)表示,書的出版能順應疫情時期的大眾需求;3月當學校停課,兒童遊戲書的大賣讓家長不僅能讓小孩填補時間,同時更具學習成效。

夏天受到非裔佛洛伊德(George Floyd)之死事件和「黑人的命也是命 」示威行動影響,熱銷書有「如何成為反種族主義人士」(How To Be an Anti-Racist)迪安傑羅(Robin DiAngelo)的「白人脆弱」(White Fragility)等。

而在電影和劇場停擺之際,書籍得以持續賣出。全國圖書協會(NBF)執行長麗莎‧盧卡斯(Lisa Lucas)說:「要為2020年總結,書市非常具有韌性,展現出產業改變的意願。」