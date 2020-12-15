我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

認錯、立匾、推動賠償…彌補奴隸歧視 眾多教會站出來

編譯陳韻涵╱綜合14日電
位於紐約市上東城的聖公會聖雅各堂立了一塊牌匾，指出這棟1810年落成的建築，是由奴隸制衍生的財富建造而成。(美聯社)
位於紐約市上東城的聖公會聖雅各堂立了一塊牌匾，指出這棟1810年落成的建築，是由奴隸制衍生的財富建造而成。(美聯社)

德州主教區承認，該教區1859年首位主教是奴隸主；聖公會(Episcopal Church)立了一塊牌匾，指出這棟1810年在紐約落成的建築，是由奴隸制衍生的財富建造而成；明尼蘇達基督教聯合會(Minnesota Council of Churches)聯合25個教派，推動第一個「真相與賠償」活動，援引一連串司法不正義事件，溯及19世紀中葉以來，白人殘暴對待原住民，到警察殺害非裔的種種行徑。

這些舉動反映許多美國宗教團體，力圖尋求彌補種族創傷，透過財政投資和長期計畫協助非裔，尤其是在奴隸制度時代活躍的新教(Protestant churches)。

部分主要教會，如羅馬天主教(Roman Catholic Church)和美南浸信會(Southern Baptist Convention)還沒將補償列為正式政策；聖公會是迄今最積極的宗派，其他如聯合循道會(United Methodist Church)和美國福音信義會(Evangelical Lutheran Church of America)都呼籲會眾考慮類似措施。

明尼蘇達基督教聯合會10月宣布這項倡議，該聯合會執行長迪楊(Curtiss DeYoung)說：「明尼蘇達基督教聯合會涉及史上部分最爭議的種族不平等事件，在健康、財富、住房及警察對抗庶民方面。」

迪楊坦言，「這些不平等根源自種族歧視歷史」；他說，這些活動放眼十年規畫，將透過各種方式接觸多元的補償對象，然而主要還是非裔，並將效仿南非成立的真相與和解委員會付諸努力

活動總部設在今年5月發生白人警察以膝蓋壓制非裔佛洛伊德(George Floyd)致死，繼而引發全球種族不平等抗議活動的起源地。

明州也倡議以統一的方式追尋非裔和美國原民的社會正義考量；該教堂的種族正義主任、非裔牧師賈伯斯(Jim Jacobs)說：「長久以來，這是兩個不同的陣營，原民和非裔都覺得，與彼此競爭有限的資源。」

非裔 警察 美國

上一則

職棒印第安人隊改名 川普失望「不會吧，這是抹煞文化」

下一則

冰淇淋、美酒、燒烤醬…郵寄家鄉食物 保持社交距離過佳節

延伸閱讀

常如武挪用公款 擁護派反對派針鋒相對

常如武挪用公款 擁護派反對派針鋒相對
常如武詐欺案判刑48月 賠償王雪紅、教會 總額逾千萬

常如武詐欺案判刑48月 賠償王雪紅、教會 總額逾千萬
香港教會帳戶也被凍結 警拘2人指涉洗錢

香港教會帳戶也被凍結 警拘2人指涉洗錢

2020全球華人差傳大會 線上舉辦

2020全球華人差傳大會 線上舉辦

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票