認錯、立匾、推動賠償…彌補奴隸歧視 眾多教會站出來

位於紐約市上東城的聖公會聖雅各堂立了一塊牌匾，指出這棟1810年落成的建築，是由奴隸制衍生的財富建造而成。(美聯社)

德州主教區承認，該教區1859年首位主教是奴隸主；聖公會(Episcopal Church)立了一塊牌匾，指出這棟1810年在紐約落成的建築，是由奴隸制衍生的財富建造而成；明尼蘇達基督教聯合會(Minnesota Council of Churches)聯合25個教派，推動第一個「真相與賠償」活動，援引一連串司法不正義事件，溯及19世紀中葉以來，白人殘暴對待原住民，到警察 殺害非裔 的種種行徑。

這些舉動反映許多美國 宗教團體，力圖尋求彌補種族創傷，透過財政投資和長期計畫協助非裔，尤其是在奴隸制度時代活躍的新教(Protestant churches)。

部分主要教會，如羅馬天主教(Roman Catholic Church)和美南浸信會(Southern Baptist Convention)還沒將補償列為正式政策；聖公會是迄今最積極的宗派，其他如聯合循道會(United Methodist Church)和美國福音信義會(Evangelical Lutheran Church of America)都呼籲會眾考慮類似措施。

明尼蘇達基督教聯合會10月宣布這項倡議，該聯合會執行長迪楊(Curtiss DeYoung)說：「明尼蘇達基督教聯合會涉及史上部分最爭議的種族不平等事件，在健康、財富、住房及警察對抗庶民方面。」

迪楊坦言，「這些不平等根源自種族歧視歷史」；他說，這些活動放眼十年規畫，將透過各種方式接觸多元的補償對象，然而主要還是非裔，並將效仿南非成立的真相與和解委員會付諸努力

活動總部設在今年5月發生白人警察以膝蓋壓制非裔佛洛伊德(George Floyd)致死，繼而引發全球種族不平等抗議活動的起源地。

明州也倡議以統一的方式追尋非裔和美國原民的社會正義考量；該教堂的種族正義主任、非裔牧師賈伯斯(Jim Jacobs)說：「長久以來，這是兩個不同的陣營，原民和非裔都覺得，與彼此競爭有限的資源。」