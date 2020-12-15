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職棒印第安人隊改名 川普失望「不會吧，這是抹煞文化」

編譯林育正╱綜合14日電
美國職棒大聯盟克利夫蘭印第安人隊隊名多年來因涉及種族歧視，決定更改隊名，雖然新隊名未定。圖為民眾舉牌抗議該隊隊名。(美聯社)
美國職棒大聯盟克利夫蘭印第安人隊隊名多年來因涉及種族歧視，決定更改隊名，雖然新隊名未定。圖為民眾舉牌抗議該隊隊名。(美聯社)

美國職棒大聯盟(MLB)克利夫蘭印第安人隊(Cleveland Indians)隊名多年來因涉及種族歧視，13日傳出決定更改隊名的消息。雖然新隊名未定，但川普總統推文表達失望，「不會吧，這是怎麼回事？就算對印第安人隊來說，這也不是甚麼好事，這是在抹煞文化。」

國家美式足球聯盟(NFL)開季前，隊名也涉有種族歧視風波的華盛頓紅人隊(Washington Redskins)臨時將對名改為華盛頓美式足球隊；現在有相同疑慮的MLB印第安人隊，也決定改名，官方可能在近日正式宣布消息，目前新隊名未定。

當今年7月紅人隊和印第安人考慮更名時，川普就曾抨擊球團追求「政治正確」。他說：「隊名賦予球隊強而有力的形象，而非軟弱。這現在這兩支球隊，卻因為政治正確要改隊名。」

印第安人隊歷史悠久，成立於1915年，但長年受到種族和社會正義議題的影響，承受更名的壓力。北美原住民團體和部分人士認為，「印第安人」帶有種族歧視和對社會議題漠不關心的觀感。但目前尚未確定在明年4月1日開打的新球季，印第安人隊是否會以新隊名出賽。

考慮更名後，印第安人隊老闆多蘭(Paul Dolan)承諾將與原住民團體領袖見面會談，而這也成為球隊更名的最大推力。在與球員和教練團談過後，他也表示會談過程雙方「坦率且有效率」。

印第安人隊曾在2018年宣布，自2019年球季開始，將不再使用露齒微笑的紅臉「瓦荷酋長」(Chief Wahoo)做為球隊標誌，改為使用代表克利夫蘭的字母「C」。現在又更進一步，試圖脫離印第安人形象所帶來的輿論風波。

俄亥俄州北美印第安運動執行長言佑(Philip Yenyo)日前表示，移除球隊標誌僅是一小步，「隊名也必須更換，如果不移除，我們的文化和精神仍將遭受球迷嘲弄。」

種族歧視 足球 川普

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