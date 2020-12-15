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歐記健保登記 36州今天截止 預估投保將超過1140萬人

記者顏伶如╱綜合報導
透過健保網站HealthCare.gov(見圖)接受民眾辦理歐記健保的36州，15日就是年度截止申請期限。(美聯社)
透過健保網站HealthCare.gov(見圖)接受民眾辦理歐記健保的36州，15日就是年度截止申請期限。(美聯社)

透過聯邦健保網站HealthCare.gov接受民眾辦理歐記健保的36州，15日就是年度截止申請期限，新投保的健保將於2021年1月1日生效，另外14州及華府特區的截止日期則略晚。專門研究歐記健保每年投保人數的分析師與健保倡議專家指出，受到新冠病毒疫情影響，今年登記人數較往年增加許多。

川普總統上台後，俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)命運未卜，川普政府與共和黨執政的「紅州」都爭取將整套法完全廢除。不過，最高法院大法官上個月「加州控告德州案」(California v. Texas)口語辯論中，發言都傾向保留該法，讓原本「烏雲罩頂」的歐記健保，陰霾終於退散，民眾辦理登記也變得熱絡。

醫療健康諮詢公司「艾瓦勒瑞健康」(Avalere Health)顧問史隆恩(Chris Sloan)分析，歐記健保為民眾提供「安全保護網」的效果，果然奏效。他表示，等到登記人數明年出爐時，將會看到投保人數已經超過目前1140萬人。

史隆恩指出，這個現象反映出失業民眾的需求變高，需要尋找某種形式的健康保險

密蘇里州堪薩斯市獨立律師史蒂芬妮‧柏爾頓(Stephanie Burton)說，前幾天才續約2021年的歐記健保，扣除政府補助之後，每月自掏腰包保費150元。柏爾頓兩名已成年兒女由於疫情期間工作變動，如今也參加歐記健保。

柏爾頓說，今年歐記健保開放接收登記，廣告宣傳並不多。她說：「因為我一直都有參加，因此我收到了提醒續保的電郵通知，但很多人可能不知道如何獲得這些訊息。」

總統當選人拜登先前表示，上台後將在既有的歐記健保架構上擴大保險範圍，讓目前沒有健保的3000萬美國人也能參加。

歐記健保 疫情 保險

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