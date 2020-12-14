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「甜辣假期」首部以亞裔為主題的聖誕節電影

編譯林梅婕／綜合13日電
參與演出以亞裔為主題的聖誕節電影「甜辣假期」的華裔演員賴雅姬(右)。(美聯社)
參與演出以亞裔為主題的聖誕節電影「甜辣假期」的華裔演員賴雅姬(右)。(美聯社)

聖誕節即將到來，佳節電影也接踵而至，今年為了強調多元族群融合，許多電影更結合多元化的元素，華人族群也逐漸在聖誕電影中展露頭角。

由華裔導演廖珍妮(Jennifer Liao)執導的電影「甜辣假期」(A Sugar & Spice Holiday)於13日首映，這是有史以來首次有以亞裔為主題的聖誕節電影。

女主角蘇西(Suzy)正是一名住在洛杉磯的華裔移民；其中一幕是蘇西的同事對她說道：「我不知道原來聖誕節在你的家鄉也這麼盛大」，只見蘇西斬釘截鐵地回答：「我來自緬因州。」

對很多華裔移民來說，這段經典橋段著實反映他們的生活經歷，尤其自疫情爆發後，這些「微歧視」(microaggression)的現象，伴隨川普朗朗上口的「中國病毒」(Chinese virus)和「功夫流感」(kung flu)無所不在。

飾演蘇西的賴雅姬(Jacky Lai)說：「我認為這部電影能在疫情期間上映是很好的時機，正巧讓大家有機會正視亞裔文化，以及『流感』的用詞問題；我真心希望大家看到片中的我們之後，能待我們如其他一樣在美國或加拿大生活的朋友一樣。」

自從霍爾馬克頻道(Hallmark Channel)播出一段以同志為主的電影廣告後，今年佳節電影除了呈現多元性別族群LGBTQ，更強化近年來種族平權意識的影響，加入各種非白人少數族裔的主題。

基本有線頻道Lifetime Original Movies副總裁提雅‧馬吉尼(Tia Maggini)表示，正巧「甜辣假期」的編劇艾琳·多諾休(Eirene Donohue)同樣身為亞裔，且先前曾在該頻道工作，才有管道向他們提供該片劇本，馬吉尼說：「聖誕節假期電影已經許久沒有如此新穎特別的觀點，能有幸向觀眾呈現此片我們感到很興奮。」

該片飾演蘇西父親的華裔演員馬泰(Tzi Ma) 也說道：「這是華裔家庭首度出現在聖誕節系列電影中，而Lifetime的亞裔收視群眾相當龐大，這也是他們向亞裔族群致謝的方式。」

過去好萊塢製片商大多只為透過亞裔演員呈現東西文化的差距，因此「甜辣假期」的男主角吉胡(Tony Giroux)也認為亞裔演員應值得更好的表現機會，「將來自各種文化的故事呈現出來，我認為非常重要」。

電影 亞裔演員 聖誕節

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