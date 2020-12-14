疫情風暴／航空公司推健康護照 接種才能搭機

包括聯合航空在內的大航空公司計畫推出健康護照應用程式，以此驗證乘客的新冠肺炎檢測結果。圖為紐約甘迺迪國際機場搭機旅客。(美聯社)

各大航空公司包括聯合(United)航空、捷藍(JetBlue)航空以及漢莎(Lufthansa)航空，預計在接下來幾周推出名稱為共同通行證計畫(CommonPass)的健康護照應用程式，以此驗證乘客的新冠肺炎檢測 結果，或許很快也會涵蓋疫苗 接種證明。

CommonPass會通知使用者當地的旅遊規定，例如提供陰性檢測證明，並且確認旅客符合規定，然後生成確認密碼，讓旅客登上確認的國際航班。

柏金斯博士(Brad Perkins)在開發CommonPass的非營利組織公共項目基金會(Commons Project Foundation)擔任首席醫療長，他說：「這有可能會成為控制和抑制疫情 的新正常需求。」

電子疫苗接種證明能為疫情控制及經濟恢復帶來深遠的影響，讓企業及校園重新開放。應用程式開發商表示，戲院、郵輪、體育館可利用此應用程式，只允許持有疫苗接種證明的民眾入場，讓消費者更安心。

不過電子通行證也引發一些憂慮，各場所若開始要求將其作為入場證明，也許會造成社會分歧，無法施打疫苗或沒有電子證明的民眾將難以進入工作場所或造訪熱門地點；另外，公民權利專家警告此科技也會造成具侵入性的社會控制系統，類似中國在疫情期間的強化監控，如此一來企業雇主、餐廳等非政府人員也能決定誰能夠使用服務。

聯合航空10月時在倫敦希斯洛機場飛往新澤西州紐瓦克自由國際機場的航線班測試CommonPass，聯合航空與其他四家航空預計將盡快在某些國際航班實行使用此應用程式。