過節不忘防疫 聖誕老人戴面罩

邁阿密一處商場的聖誕老人，戴上防護面罩。(美聯社)

聖誕節其中一項熱門活動就是與聖誕老人合影，然而今年受疫情 影響，各商場的聖誕老人紛紛採取防疫措施，民眾只能隔著防護罩或社交安全距離與聖誕老人拍照。

隨著美國疫情升溫，聖誕老人也不敢大意，許多拍照地點要求民眾戴口罩、測量體溫，也有聖誕老人加上面罩、使用一次性白手套，聖誕小妖精頻頻消毒各處，以策安全。

部分商場如梅西百貨 今年取消聖誕老人活動，或是轉往線上舉行，許多商場仍採取額外預防措施，照常舉辦活動，希望在此嚴峻時期能吸引顧客光顧。

聖誕老人已成為商家樂觀的象徵，即使今年拍照預約少了約四成，許多聖誕老人因健康關係離開工作崗位，商場仍投入大把時間精力維持這項傳統，打造新冠疫情版的聖誕活動，希望在此嚴冬中散播歡樂。

今年70歲，有近50年資歷的聖誕老人布倫尼曼(Mark Brenneman)說：「聖誕老人今年無法送出擁抱或拐杖糖，但民眾還是想看到聖誕老人，他們想要的是希望和正常。」

但聖誕老人也繃緊神經，許多年事已高，且有慢性病，多位因此不出席活動或只願意在戶外，但也有些為了維持生計不得不繼續工作，扮演聖誕老人一天能輕鬆賺進幾百元。

另外，今年有許多家庭請聖誕老人到家中為他們讀故事書、表演魔術、唱聖誕頌歌，也有聖誕老人坐在租來的高爾夫球車或馬車在社區中遊行 。

來自里奇蒙(Richmond)的攝影師布吉斯(Kathryn Burgess)設計壓克力製的聖誕雪球防護罩，讓聖誕老人安全在內與民眾面對面，布吉斯花了１萬元設計製造雪球，她說：「聖誕老人經歷許多事都撐過來了，包括黑死病、西班牙流感，我就是無法告訴孩子聖誕老人害怕新冠肺炎，但我們必須想一個有創意的方式來保護他。」她設計的聖誕雪球防護罩一個要價4000元，有將近50間購物中心、學校及醫院使用。