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比爾莫瑞等名演員線上讀聖經故事 「疫」治心靈

編譯林育正／綜合13日電
知名演員比爾莫瑞，透過視訊遠距朗讀聖經故事「約伯記」，希望為民眾在亂世中找到一絲希望。(美聯社)
知名演員比爾莫瑞，透過視訊遠距朗讀聖經故事「約伯記」，希望為民眾在亂世中找到一絲希望。(美聯社)

全美面臨新冠疫情肆虐和混亂的政治局勢，比爾莫瑞(Bill Murray)等知名演員，日前透過視訊遠距朗讀聖經故事「約伯記」，希望為民眾在亂世中找到一絲希望。

活動中由比爾莫瑞扮演遭遇上帝考驗，失去健康、家庭和孩子的約伯，透過視訊軟體Zoom進行。觀看群眾鎖定俄亥俄州傾向共和黨的諾克斯郡(Knox County)，期望跨越政治藩籬，激發民眾進行深具意義的對話；活動後許多民眾透過網路分享對於這則經典故事的心得。

這次活動最後以開放式結局的對話收尾，而藝術指導多瑞斯(Bryan Doerries)正好是諾克斯郡肯揚學院(Kenyon College)的校友。因此他特別挑選此地區麼民眾，藉由故事，治癒民眾因選舉和新冠肺炎造成的裂痕。

多瑞斯說：「我們能藉此產生連結，治癒；民眾就算不同意對方的觀點，仍能聽見彼此的真話。」

除了比爾莫瑞，還有佛蘭基費森(Frankie Faison)和大衛史崔森(David Strathairn)等知名演員參與，連諾克斯郡城鎮維農山(Mount Vernon)的市長斯塔爾(Matthew Starr)也來參加。他說在疫情、選舉和種族正義抗爭之際，活動來得正是時候。

斯塔爾說：「上帝並沒有告訴我們壞事不會發生，但他讓我們知道當壞事發生，我們並不孤單。」他期盼透過對話社會上減少對罵，多一些傾聽，像約伯記這樣經典故事的影響力，可能更勝法律。

地處偏遠的諾克斯郡約有6萬2000名居民，97%為保守派人士，多從事工廠等藍領工作。這裡也因此成為川普的票倉，約有30%居民在總統大選票投川普。

但維農山上的肯揚學院為例外，該區選民以八比一的比例，擁有較多民主黨總統當選人拜登的支持者。為邀請更多民眾參與表演後的對話，多瑞斯與多名當地宗教領袖合作，期待能跨越藩籬，分享更崇高的價值。

牧師哈利(LJ Harry)表示，社區最大的癥結在於州長狄懷恩(Mike DeWine)強制下令戴口罩。他將現況比喻為離開加護病房轉入一般病房的患者，仍須持續治療。他說：「我希望教會兄弟姊妹獲得的訊息是，上帝有他的安排，即使一切看似失去控制。」

在約伯記中，上帝以重大的損失考驗約伯，讓他以更寬闊的真理面對人間苦難。

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