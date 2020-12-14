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疫情風暴／大眾運輸使用率降低 共享單車變夯

編譯林梅婕／綜合13日電
紐約大都會地區搭乘北方鐵路的民眾。(美聯社)
紐約大都會地區搭乘北方鐵路的民眾。(美聯社)

疫情蔓延全球之際，雖然有許多業者被迫暫停營業，失業率節節攀升；但與此同時，在必要行業工作的人們卻必須冒著染疫的風險外出，第一線醫療人員、超商店員和清潔工更是別無選擇，通勤族每天出門的那一刻都是如履薄冰。

根據汽車研究公司Edmunds的數據，許多被迫外出工作的人為了避免與其他人群擠在有如病毒培養皿的運輸車廂中，退而求其次選擇開車通勤，進而刺激全美二手車銷售市場。

儘管其他大眾運輸機構的調查也顯示乘客量下滑的趨勢，除因人們懼怕搭乘，遠端工作和失業人口也都有部分影響。

美國公共交通聯盟(American Public Transportation Association)調查指出，全國大眾運輸的乘車率和去年相比，第三季已減少62%；火車的乘車率衰退更是嚴重，第三季高達72%。

舊金山市交通局(San Francisco Municipal Transportation Agency)曾警告，乘車率下滑的趨勢若持續惡化，最終恐怕得裁撤1226名全職員工，或減少22%的人力，並讓交通工具運輸的比率維持在疫情前的35%；紐約大眾運輸當局也提議過，削減地鐵和公車40%的運輸比率，火車則降低一半，並裁員9400人。

由芝加哥大學哈里斯公共政策學院(University of Chicago Harris School of Public Policy)與美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心(AP-NORC Centerfor Public Affairs Research)的研究報告顯示，今年9月全國勞工通勤的比率提升至71%，另外29%的人則是居家遠端工作；但通勤族卻在3月疫情爆發後，因交通不便被迫減少排班量。

交通數據公司Inrix的統計顯示，各國其他城市如巴黎和倫敦自9月以來，儘管仍有大批員工仍留在家中遠端工作，但大眾運輸的乘車率已經逐漸回升至疫情前的狀態。

然而，其他運輸工具的使用率也有增加的趨勢，根據停車管理公司SP+的資料，平日上午紐約州停車場的使用率正不斷提升；另外，共享腳踏車也比以往更受歡迎，今年秋天Lyft的共享單車使用率在芝加哥上升12%，紐約上升7%。

疫情 紐約州 美國

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