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史上之最！芝加哥暴動滿4個月 警方仍在逮人

編譯郭宣含╱綜合12日電
芝加哥歷來最嚴重的暴動發生至今滿四個月，警方至今仍在調查，逮捕涉案人士。圖為暴亂期間一家商店店東無語地看著被洗劫破壞後的店面。（美聯社）
芝加哥歷來最嚴重的暴動發生至今滿四個月，警方至今仍在調查，逮捕涉案人士。圖為暴亂期間一家商店店東無語地看著被洗劫破壞後的店面。（美聯社）

美聯社報導，芝加哥在8月10日凌晨發生該市歷來最嚴重暴動後，許多店家窗戶遭敲碎並湧進大量打劫暴徒，四個月後，特別小組警察仍持續在逮人，他們掃描數千個小時的監視錄影，收到逾1100則情報，並監視拍賣網站售物情況。

警方持續在網路公布近100部影片以期逮捕犯人，並看誰突然在拍賣網站上兜售名牌包或電子產品。截至9日，警方依據多項重罪指控逮捕逾100人，包括入室盜竊、搶劫、偷竊、槍枝控罪、在網路販售竊物等。

芝加哥警探長狄尼漢(Brendan Deenihan)表示：「我們要告訴嫌犯，工作小組不會放棄…你們最終會被找到並逮捕。」

這些犯罪主要發生在市中心周圍，群眾間誤傳警方在芝加哥南區(South Side)射殺一名青少年後開始發生暴動，此前明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死亦引發一波示威與暴動。

警方得從超過230部約2000小時的監視影片順藤摸瓜，但由於許多民眾在新冠期間戴口罩，讓警察工作難上加難；警方只好透過嫌犯刺青或代步工具加以辨識。

警察遇到的另一個難關就是許多嫌犯並無犯罪紀錄，因此警察欠缺嫌犯大頭照。

伊利諾州庫克郡檢察長金．福克斯(Kim Foxx)表示，對許多人而言，這似乎是臨時起意的犯罪，「這些人看到當下情況，就仗著人數眾多來擺脫責任。」

警方也需要大眾協助，以逮捕更多嫌犯。不過芝加哥居民長期質疑警察有種族歧視和暴力，除非是重大案件，否則多數人不願協助警察辦案；雖說如此，這次警方仍發現，許多民眾願意出面協助；警察沃林斯基(Alex Wolinski)表示：「情報多到超乎想像。」

福克斯表示，許多居民又怕又氣；芝加哥市許多店家怕被暴民鎖定而關門，使得一般民眾買不到食物和藥品，而且很多人很快發現，這些犯罪跟佛洛伊德案件根本無關。

警察 芝加哥 佛洛伊德

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