謝家華財產數億無遺囑 留萬張便利貼 家人千頭萬緒

身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

華爾街 日報11日報導，網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華 (Tony Hsieh) 日前驟逝，他的家人正試圖梳理他龐大且複雜的遺產。知情人士指出，身價數億元的謝家華，不但沒有留下任何遺囑，他猶他州公園市的豪宅牆上還貼滿了成千上萬張便利貼，其中有許多他在生前幾個月寫下對員工、朋友和當地企業許下的財務承諾。

知情人士說，謝家華的遺產「亂成一團」，而這些紙條有可能是非正式合約，讓事情更加複雜。由於謝家華在人生最後幾個月酗酒、吸毒、甚至大量使用「笑氣」一氧化二氮，有些人說，他們不相信謝家華最近的一些投資決定或聘雇協議，是在神智清醒時做出。

根據華爾街日報取得的公開紀錄和他生前友人說法，謝家人目前正在處理的事項包括：他最近以大約12家股份有限公司名義，在公園市及周邊地區分別購買大約7000萬元房地產 ；其中幾個房產仍住著他的朋友。另外還有一筆3000萬元「天使」基金計畫，他打算用於公園市新科技公司和其他企業。

財產紀錄還顯示，謝家華的一家公司買下了猶他州聖喬治附近的度假勝地霍姆斯特德牧場(Holmstead Ranch)；整套物業連同度假木屋、一個湖泊和一個圓形劇場。購買價格不明。

謝家華在公園市房地產最主要是一座有私人湖泊、面積17350平方呎豪宅，他以大約1600萬元價格買下。

46歲的謝家華11月在康乃狄克州新倫敦一場房屋火災重傷不治。康州醫官裁定死亡為意外。新倫敦消防當局則表示，火災原因仍調查中。

謝家華2009年將zappos以10億美元賣給亞馬遜公司，但仍持續擔任該公司執行長，直到八月退休。他生前曾投入3.5億元資金重振拉斯維加斯市中心。但他在公園市的投資與他在拉斯維加斯的作法不同。

法庭紀錄顯示，曾與謝家華一起在拉斯維加斯工作的謝家華堂妹葉康妮(Conie Yeh，音譯)，今年7月取得謝家華授權書，負責代理他在公園市房地產開發。謝家華11月18日從火災現場救出送到燒傷中心，27日死亡。葉康妮在火災發生約一周時，曾以謝家華無法視事為由，向拉斯維加斯法院請求任命她為謝家華及其財產的監護人。但直到他去世，法官都沒有對此作出裁定。

12月初，拉斯維加斯另一名法官任命謝家華父親謝傳剛(Richard Hsieh)和弟弟安迪．謝(Andy Hsieh)為遺產特別管理人和法律代表。法庭紀錄顯示，法官發現謝家華「個人和企業事務需立即關注，以防財產損失」。

謝家華家人發表書面聲明表示，謝家華最近意外去世，有關他遺產的未來目前沒有任何決定。