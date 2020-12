時代2020風雲人物 拜登、賀錦麗改變美國歷史

民主黨總統當選人拜登及副總統賀錦麗,被時代雜誌(Time)選為2020年度風雲人物。(美聯社)

民主黨總統當選人拜登 (Joe Biden)及副總統賀錦麗 (Kamala Harris),10日被時代雜誌(Time)選為2020年度風雲人物。

今年總統大選拜登與賀錦麗擊敗現任總統川普與副總統潘斯(Mike Pence),也讓川普成為美國 史上少數的一屆總統;而賀錦麗更是締造歷史,成為美國有史以來首位女性、且兼具非裔與印度裔血統的備位元首。

影音來源:TIME YouTube

時代雜誌總編輯費森塔爾(Edward Felsenthal)寫道:「為了改變美國歷史、為了展現同情的力量勝於分化勢力所帶來的憤怒、以及這個悲傷世界經過療癒後的願景,時代雜誌2020年度風雲人物正是拜登與賀錦麗。」

民主黨總統當選人拜登及副總統賀錦麗,被時代雜誌(Time)選為2020年度風雲人物。(路透)

視訊會議軟體開發商Zoom的華裔執行長袁征(Eric Yuan)獲選為2020年「年度企業家」(Businessperson of the Year);至於「年度守護者」(Guardians of the Year)則包含非裔維權運動人士特拉奧雷(Adama Traore)、班奈特貝(Porche Bennett-Bey)及其他平權組織;而參與前線抗疫的醫護人員和國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci),也名列其中。

時代雜誌年度風雲人物選拔的傳統自1927開始,起初只挑選男性(Man of the Year),但近年來已不限男性,且獲選者可為個體、組織、特定行動或具有影響力的靈感。

然而,年度風雲人物並非每次都具有正面影響力,例如屠殺猶太民族的納粹領袖希特勒(Adolf Hitler),就曾被選為1938年的風雲人物。

今年獲選的「年度運動員」為NBA洛杉磯湖人隊天王詹姆斯(LeBron James),「年度藝人」則是來自南韓的「防彈少年團」(BTS)。

科技巨頭Salesforce創辦人兼行政總裁班尼歐夫(Marc Benioff)於2018年收購時代雜誌,2019年決定擴大延伸「年度風雲人物」,才增加年度企業家等四個項目。