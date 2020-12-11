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最高院：拒當線民禁搭機 3穆斯林應獲賠償

記者張聲肇／綜合報導
最高法院10日一致裁決，聯邦調查局把不肯當線民的教徒列為「禁止搭機」人士，受害者應獲賠償。(美聯社)
最高法院10日一致裁決，聯邦調查局把不肯當線民的教徒列為「禁止搭機」人士，受害者應獲賠償。(美聯社)

穆斯林教義禁止出賣教友，美國情治人員把不肯當線民的穆斯林列為「不准搭機」人士，最高法院10日一致裁決，因此而受害的人應獲賠償。

三名外國穆斯林被美國情治人員以國安理由禁止搭乘飛機後，提出訴訟；最高法院根據1993年宗教自由恢復法裁決，原告應獲「適度補償」，大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在裁決書中說，若要論及是否宜由當事官員個人出錢賠償，「我們主張，是的」。

原告律師卡森(Ramzi Kassem)10月在辯論庭上說，原告不願接受美國幹員的要求當線民，是因為穆斯林的信條，很明顯禁止信徒出賣信徒。

因為他們不願當美國的線民就被禁飛，還說他們會對美國的安全造成威脅。提告後，美國已經把他們的名字從禁飛名單移除。

地方法院認為，不再把他們列為禁飛人士就夠了，但他們說，美國的報復造成他們錢財損失，包括機票作廢、工作不便失去賺錢的機會。聯邦上訴法院認為這個說法有理，最高法院站在上訴法院這邊。

最高法院對三名原告有利的裁決，不保證他們能拿到賠償金，因為美國的法律同時也保障執行任務的官員，有相當程度的豁免權。

最高法院表示，除非被告官員的行為違反「確立已久的法律」或「他們應知的憲法權力」，他們應享豁免權。

公益律師溫丹(Lori Windham)說，政府時常改變政策就為了逃避法律責任；她讚賞10日的裁決，讓美國政府在違反自己的宗教自由保障時，更容易被究責。

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