預測失準 美國本土48州無緣看到北極光

聯邦太空天候預測中心原先預測10日和11日南至伊利諾州可見的北極光，如今從美國本土48州看到的機會為零。(美聯社)

聯邦太空 天候預測中心(Space Weather Prediction Center)10日表示，原先預測10日和11日南至伊利諾州都可見的北極光，如今從美國 本土48州看到的機會為零。

該中心營運長拉特瑞吉(Robert Rutledge)說，預測失準，令人失望，不過，這對太空天候預測行業來說，並非「不尋常」的事。

原本的預測是，南至俄勒岡、愛達荷、伊利諾和賓州甚至紐約州 某些地區都看得到，時間在11日前後；他安慰喜歡仰觀天象的天文迷說，未來幾個月、幾年，情況改善的機會很大。

新英格蘭地區的觀星人的確早已準備，要好好抓住這難得的天際多彩閃光的機會，不過緬因州潘諾卜史考特谷觀星人協會的克拉克(David Clark)說，即使有極光出現，雲層可能會擋住視線，要目睹會有困難。

「我確信很多人還是會試試看。我自己不敢抱很大的希望。」他說。

本來紐約以北的美國觀星人，有望本周捕捉到難得「南訪」的北極光，因為每11年一周期的太陽磁場風暴，雖然要到2025年才達高峰，之前偶而會有強烈的磁場活動；國家海洋與大氣管理局說，12月7日從太陽噴出的火漿電磁共震波，射向地球，可能激出強大的極光，讓緯度更南邊的地球人一睹「異常天象」，拉特瑞吉說，這次的預測失準。

這波強烈的太陽風暴不襲擊地球，也不得不好，因為它在創造極光美景之餘，也可能破壞人類的通訊系統；例如，把收音機和衛星定位的訊號打斷，造成使用者的不便。

極光是高聳入天的光束，通常看起來像是舒捲的布幔，有時候會彎曲如拱門，隨著風向搖動漫舞，清晨時候，更如多彩的雲層。

生活在緯度不夠高，看不到北極光的人，下周還有雙子座流星雨可看，到21日冬至，更有中世紀以來木土兩星最靠近的難得景象。