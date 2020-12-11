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拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

鄉村歌手李奇對賭記者1萬元 認川普必勝選

記者顏伶如／綜合報導
鄉村歌手約翰李奇深信最高法院將幫忙川普總統推翻選舉結果，順利連任，因此要以1萬元和滾石雜誌記者葛登公開打賭。(Getty Images)
鄉村歌手約翰李奇深信最高法院將幫忙川普總統推翻選舉結果，順利連任，因此要以1萬元和滾石雜誌記者葛登公開打賭。(Getty Images)

鄉村歌手約翰李奇(John Rich)宣布，非常有信心最高法院將推翻總統大選結果，讓川普總統順利連任；他因此要以1萬元跟滾石雜誌(Rolling Stone)記者葛登(Adam Gold)公開打賭，「如果拜登宣誓就職，我這1萬元就輸了」。

川普競選團隊從大選結束以來在多州提出選舉舞弊訴訟，卻一再遭受挫敗，就連共和黨提出的賓州選舉訴訟也遭最高法院駁回。

葛登本周稍早在推特詢問李奇，是否仍然相信最高法院將幫助川普勝選。

李奇8日在推文發表聲明回應寫道：「非常有信心！讓我們公開來打個賭。我們各自拿出1萬元，放進託管帳戶，如果拜登宣誓就職，我這1萬元就輸給你，但你必須把錢捐給摺疊榮耀(Folds of Honor)軍人基金。」

這位出生於德州的46歲歌手兼音樂創作人在推文中也表示：「如果川普贏了，我會把你的1萬元捐給你指定的慈善機構。一言為定嗎？」推文最後加註關鍵字「掏錢出來(putup也有忍受之意)，否則就閉嘴」(#PutUpOrShutUp)。

葛登在後續推文表示，有人表示願意贊助他跟李奇加碼，對賭5萬元。

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