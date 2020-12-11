退伍軍人部長 被爆抹黑提性騷擾申訴女性

調查報告顯示，退伍軍人事務部長威爾基面對一名國會助理提出性騷擾申訴，不但漠不關心，還和部內人員一起抹黑提申訴女性、散布她的負面消息。(美聯社)

退伍軍人事務部 內部監督機構10日公布調查報告顯示，退伍軍人事務部長威爾基(Robert Wilkie)面對該部門國會助理提出性騷 擾申訴，不但漠不關心，還和部內人員一起抹黑申訴女性、散布她的負面消息。

這份長達47頁調查報告發現，威爾基處理該申訴案的作法毫不專業。此案是由一名為眾院退伍軍人事務委員會主席、加州民主黨眾議員高野(Mark Takano)擔任政策顧問的女性提出；威爾基處理此案時，除了自行挖掘該顧問的過去，還和一名共和黨議員合力將這位二度提訴的顧問開除。

公布調查的退伍軍人部監察長長米薩爾(Michael Missal)表示，由於威爾基和其他資深官員拒絕配合調查，他無法斷定威爾基的做法是否違法；2018年7月接掌該部的威爾基則稱調查是錯誤指控。

涉及此案的國會助理在2019年9月提出性騷擾申訴；她告訴媒體，她在退伍軍人醫院自助餐廳購買食物時，一名身分不明男子用身體撞她，並以言語挑逗。

調查報告指稱，威爾基2019年底得知該投訴案後，在部分領導會議上以政治動機為由，駁斥投訴者的擔憂。此案最後因缺乏足夠證據提起訴訟，已於今年結案；但報告指稱，華府 退伍軍人醫院長期以來持續都有女性提出性騷擾投訴，部內資深官員都心知肚明。

退伍軍人部代理總法律顧問威廉·哈德森(William Hudson)作證指出，當他得知該案後，想知道退伍軍人部打算如何改善華府醫院狀況，結果不了了之。他說：「任何人、尤其是女性，在眾目睽睽下經歷那種事，都非常痛苦。」

這項調查結果對退伍軍人部是個重擊，長期以來對該部最嚴重的批評莫過於該部對於持續增加的女性退伍軍人，態度「不友善」。

米薩爾發表聲明表示，「威爾基及該部資深官員對性侵投訴的回應令人不安。追查申訴者個人背景，與該部尊重退伍軍人的既定目標背道而馳。所有員工均應致力讓部門安全合適，以最高專業標準和因應能力來滿足此類投訴」。