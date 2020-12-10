48州檢察長、FTC 控臉書違反反壟斷法

臉書執行長查克柏格被指為保持臉書在社交網路市場的主導地位壓制競爭。(美聯社)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)9日宣布，臉書 (Facebook)使用非法反競爭策略收購社交平台Instagram和通訊軟件WhatsApp ，她和全美共48州的檢察長聯合對其發起反壟斷訴訟；聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，簡稱FTC)同日也對臉書提告。

詹樂霞表示，近十年來，臉書利用其主導地位和壟斷能力壓制較小的競爭對手，並進一步扼殺競爭對手，而這一切是以犧牲用戶的利益為代價；經過數月調查，她與全美48州的檢察長共同發起訴訟，代表被臉書非法行為傷害的數百萬消費者和小商家，制止臉書的反競爭行徑。

FTC也從去年6月以來一直對臉書進行反壟斷調查，9日起訴臉書，要求聯邦法院頒布永久禁制令，要求剝離臉書資產，在未來進行任何併購和收購前都要先獲取FTC批准。

起訴書指出，自2004年以來，臉書一直是個人社交網路平台，用戶在不需繳費情況下在線共享內容，但臉書通過向那些需要用戶參與度數據的公司出售廣告以及其收集到的用戶數據，來獲取商業利潤。

詹樂霞表示，臉書並非用優勢來競爭，而是採取其他手段來壓制競爭；為保持臉書在社交網路市場的主導地位，臉書採取了多種方式來阻止競爭性服務。

臉書主要使用的兩種反競爭策略分別為：一是在較小的競爭對手和潛在競爭對手可能威脅到臉書統治地位前，就對其進行收購；二是擠壓和統治臉書邀請來使用其平台的第三方開發商，從而使臉書能夠同段社交網路市場、通過廣告賺取數十億元。

詹樂霞指出，在Instagram成立後不久，臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)就將其視為直接威脅；他首先嘗試構建自己的Instagram版本，但並未獲成功，2012年初承認臉書遠遠落後於Instagram後，同年4月就以10億元價格收購後者。

不久後，移動消息應用程序WhatsApp也對臉書的發展構成威脅，2014年該軟件的全球活躍用戶超過4億人，臉書擔心這會削弱自己的壟斷能力，也怕WhatsApp可能會被其他競爭巨頭收購，因此於同年2月以近190億元價格將其收購。

詹樂霞等組成的州檢察長聯盟9日在華府的聯邦法院提出訴訟，要求法院停止臉書的非法反競爭行為，並進一步要求法院禁止臉書在未事先通知紐約州及其他原告州的前提下，進行任何價值高於1000萬元的收購。