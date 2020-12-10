眾院為華裔二戰老兵頒國會金質獎章 百歲司徒清元領獎

102歲的陸軍中尉司徒清元代表接受獎章。(視頻截圖)

聯邦眾院9日舉行華裔 二戰退伍軍人線上頒獎儀式，議長波洛西(Nancy Pelosi)向華裔二戰退伍軍人頒發國會金質獎章(congressional gold medal)，102歲的陸軍中尉司徒清元(Elsie Chin Yuen Seetoo，音譯)代表受獎。

國會眾議員 趙美心(Judy Chu)表示，該追贈獎章的法案已在2018年頒布，致敬逾1萬8000名曾參與二戰的華裔軍人。該獎章是國會頒發的最高非軍事榮譽，不僅表彰華裔軍人的勇氣、忠誠與愛國精神，更將他們的付出寫入歷史，確保未來的每一代人都能了解華裔在其中扮演的角色；她表示，儘管面對歧視甚至成為仇恨犯罪的受害者，華裔群體仍努力付出，為美國 的自由、和平征戰。

身為空軍預備役上校的國會眾議員劉雲平(Ted Lieu)表示，現在才頒發的確有些晚，華裔在二戰每一場戰役都未缺席，這份殊榮對於華裔老兵及他們的家庭都是一份不可缺少的敬意與肯定，也能成為榜樣。

波洛西表示，其中很多人犧牲性命，家庭也經歷巨大磨難，華裔除面對戰爭創傷，還經歷族裔歧視等多重困難，但他們仍願意服務國家，有不可替代的地位；參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也指出，華裔群體在航天、科技等重要領域都有特別貢獻。

在美洲同源會(C.A.C.A.)的提議和眾多華人社區的爭取及推動下，「美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案」獲兩黨支持，於2018年12月20日頒布成為法律。同源會通過「美國二戰華裔退伍軍人表彰計畫項目」，與許多捐助者合作，確保每位經過確認的華裔退伍軍人(或近親)都能獲得官方頒發的金質獎章。