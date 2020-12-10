火眼遭駭客攻擊 同業將矛頭指向俄羅斯

網路安全公司火眼表示，具「世界級能力」的外國政府駭客侵入其網絡，並竊取用來偵測數千個客戶防禦弱點的工具「紅隊」。(美聯社)

網路安全公司火眼(FireEye)8日表示，具「世界級能力」的外國政府駭客 侵入其網絡，並竊取用來偵測數千個客戶防禦弱點的工具「紅隊」(Red Team)，這些客戶包括聯邦、州和地方政府與全球頂尖公司；許多網路安全業界人士將矛頭指向俄羅斯。

火眼是大型網路安全公司，它曾處理索尼影業(Sony)和信評公司Equifax數據外洩問題，並協助沙烏地阿拉伯阻擋石油產業遭網攻，在全球數位衝突中辨識俄國 多起攻擊也位居要角。

火眼表示，目前該公司與聯邦調查局(FBI)和微軟(Microsoft)等夥伴共同調查此起攻擊；不過火眼執行長曼迪亞(Kevin Mandia)和火眼發言人均未表示何時偵測到遭駭，或誰可能發動這起攻擊；然而許多同業懷疑是俄國搞鬼。

國家安全局(NSA)前駭客專家、資安 公司Rendition INfosec總裁威廉斯(Jake Williams)表示：「我們所知的這起行動與俄國國家行為者有關，無論是否取得客戶數據，這對俄國來說都是一場大勝利。」

曼迪亞僅表示，這起攻擊的駭客受到「擁有頂尖入侵能力的國家」所支持。

火眼遭偷竊的「紅隊」工具被形容是真實世界的惡意軟體，用意不良可能相當危險；火眼表示，目前無跡象顯示該工具遭到濫用，不過資安專家表示，這些國家級駭客可能修改紅隊，之後再用於其他政府或企業對象。

網路安全專家艾波維奇(Dmitri Alperovitch)表示，火眼、卡巴斯基實驗室(Kaspersky Lab)和賽門鐵克(Symantec)等大公司過去都曾淪為駭客目標；「紅隊」遭竊並非世界末日，比較麻煩的是客戶數據遭竊，但目前無相關證據。