我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

火眼遭駭客攻擊 同業將矛頭指向俄羅斯

編譯郭宣含／綜合9日電 
網路安全公司火眼表示，具「世界級能力」的外國政府駭客侵入其網絡，並竊取用來偵測數千個客戶防禦弱點的工具「紅隊」。(美聯社)
網路安全公司火眼表示，具「世界級能力」的外國政府駭客侵入其網絡，並竊取用來偵測數千個客戶防禦弱點的工具「紅隊」。(美聯社)

網路安全公司火眼(FireEye)8日表示，具「世界級能力」的外國政府駭客侵入其網絡，並竊取用來偵測數千個客戶防禦弱點的工具「紅隊」(Red Team)，這些客戶包括聯邦、州和地方政府與全球頂尖公司；許多網路安全業界人士將矛頭指向俄羅斯。

火眼是大型網路安全公司，它曾處理索尼影業(Sony)和信評公司Equifax數據外洩問題，並協助沙烏地阿拉伯阻擋石油產業遭網攻，在全球數位衝突中辨識俄國多起攻擊也位居要角。

火眼表示，目前該公司與聯邦調查局(FBI)和微軟(Microsoft)等夥伴共同調查此起攻擊；不過火眼執行長曼迪亞(Kevin Mandia)和火眼發言人均未表示何時偵測到遭駭，或誰可能發動這起攻擊；然而許多同業懷疑是俄國搞鬼。

國家安全局(NSA)前駭客專家、資安公司Rendition INfosec總裁威廉斯(Jake Williams)表示：「我們所知的這起行動與俄國國家行為者有關，無論是否取得客戶數據，這對俄國來說都是一場大勝利。」

曼迪亞僅表示，這起攻擊的駭客受到「擁有頂尖入侵能力的國家」所支持。

火眼遭偷竊的「紅隊」工具被形容是真實世界的惡意軟體，用意不良可能相當危險；火眼表示，目前無跡象顯示該工具遭到濫用，不過資安專家表示，這些國家級駭客可能修改紅隊，之後再用於其他政府或企業對象。

網路安全專家艾波維奇(Dmitri Alperovitch)表示，火眼、卡巴斯基實驗室(Kaspersky Lab)和賽門鐵克(Symantec)等大公司過去都曾淪為駭客目標；「紅隊」遭竊並非世界末日，比較麻煩的是客戶數據遭竊，但目前無相關證據。

駭客 俄國 資安

上一則

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

下一則

48州檢察長、FTC 控臉書違反反壟斷法

延伸閱讀

普亭頭上動土！竊賊入侵俄「末日飛機」偷走通訊設備

普亭頭上動土！竊賊入侵俄「末日飛機」偷走通訊設備
路透：北韓駭客鎖定阿斯特捷利康藥廠 網攻失敗

路透：北韓駭客鎖定阿斯特捷利康藥廠 網攻失敗
北韓偷疫苗情報？想駭進阿斯特捷利康藥廠

北韓偷疫苗情報？想駭進阿斯特捷利康藥廠
駭客趁疫情作亂 攻擊英美400醫療院所

駭客趁疫情作亂 攻擊英美400醫療院所

熱門新聞

Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗