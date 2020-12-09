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新冠疫情衝擊航空業 失業機師被迫換跑道開大卡車

編譯林梅婕╱綜合8日電
疫情席捲全球重挫各行各業，航空業更是面臨史上最嚴重的低潮，許多空服員和機師不僅被留職停薪，甚至轉行。(美聯社)
疫情席捲全球重挫各行各業，航空業更是面臨史上最嚴重的低潮，許多空服員和機師不僅被留職停薪，甚至轉行。(美聯社)

疫情席捲全球重挫各行各業，航空業更是面臨史上最嚴重的低潮，許多空服員和機師不僅被留職停薪，甚至轉行；過去對於機師擁有豐厚收入的刻版印象已經不復存在，資淺的飛行員被迫離開，資深員工則是不得不提前退休，航空業不再是人人稱羨的行業。

去年遭到美國航空(American Airlines)裁員的44歲飛行員華格納(Collis Wagner)，從過去專飛E190型號飛機，如今只能換到俄亥俄州岱頓市(Dayton)的公路上開著大卡車；但華格納衣櫥的一角仍放著帥氣的機長制服，「證明我曾經當過機長！」

航空業的技術員工，要被迫高薪低就轉至他行更讓人難以調適；已經在澳洲航空(Australia's Qantas)工作25年的哈波(Greg Harper)，為了負擔兩個孩子的生活費和房貸，被留職停薪的他只能平日兼兩分差、每周工作70個小時，才能應付龐大的開銷：「這和我的驕傲已經無關，就算只是洗籃子的工作，我知道為了養活我的家人，我必須做。」

隨著日前英國政府批准輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗使用授權，讓航空業終於燃起一絲希望，期待明年大眾普遍接種疫苗後，能恢復以往旅遊的習慣；但專家認為，無論旅遊或航空業，恐怕都要等上幾年才能恢復往日榮景，要能讓所有員工都回到工作崗位上將會是條漫漫長路。

總部位於日內瓦的航空運輸行動組織(Air Transport Action Group)推斷，疫情使航空業流失480萬個工作機會，與航空業相關包括機場和飛機製造業，在全球的員工比率減少高達40%；歐洲一家工會甚至預測，內陸還會有超過1萬7000名機師失業。

此外，由於訓練一名成熟的機師需要相當長的時間，使得過去機師工作不僅需求量大且取代性低，讓工會保有優勢；但如今疫情造成的失業規模，已經使全球的航空業工會逐漸失去談判籌碼。

然而，疫情雖然對航空業造成衝擊，但也使某些行業快速竄起；近日物流公司施奈德(Schneider National Inc)在社群網站臉書(Facebook)釋出的徵人廣告上，似乎有意無意地向機師們喊話：「不管你以前駕駛過什麼，到這裡你都是隊長！」

疫情 疫苗 社群網站

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