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川普履行大選承諾 前摔角國手蓋伯獲總統自由獎章

編譯周芳苑╱綜合7日電
川普總統7日頒發總統自由獎章給愛阿華州著名摔角手兼教練蓋伯，以這項美國最高國民榮譽肯定他在1972年夏季奧運會榮獲金牌、以及對美國摔角運動的貢獻。(美聯社)
川普總統7日頒發總統自由獎章給愛阿華州著名摔角手兼教練蓋伯，以這項美國最高國民榮譽肯定他在1972年夏季奧運會榮獲金牌、以及對美國摔角運動的貢獻。(美聯社)

川普總統7日在白宮，頒發象徵平民最高榮譽的「總統自由獎章」(The Presidential Medal of Freedom)給著名摔角手兼教練蓋伯(Dan Gable)，以這項美國最高國民榮譽肯定他在1972年夏季奧運會榮獲金牌、以及對美國摔角運動的貢獻。

總統自由獎章由美國總統一年一度頒發，授予對國家安全及利益、文化或在其他方面有傑出貢獻的人。川普說，蓋伯也許是有史以來最偉大的摔角手，讓美國非常自豪。

川普在10月份總統大選造勢大會上便宣布蓋伯為今年度總統自由獎章得主，這項決定讓他獲得愛阿華州選民的歡迎；川普依照承諾，7日在白宮舉行儀式頒發獎章。

在川普任期內，蓋伯是獲得這項美國國民最高榮譽的若干體壇人物之一；蓋伯是愛阿華州立大學冠軍摔角手，創造117-1的紀錄並在全國大學體育協會(NCAA)贏得兩次冠軍，在慕尼黑奧運會六場比賽中更是全力以赴。

蓋伯將在愛阿華大學繼續他成績卓越的教練生涯；他在該校帶領的團隊曾贏得全國大學體育協會15次冠軍。

川普表示，在促進美國摔角運方面，沒有人比蓋伯奉獻得更多。

川普不忘利用這場頒獎儀式吹捧他贏得總統大選的不實陳述；他說，在某個時間點上，他得分是2比0，那也非常好。

川普 美國 白宮

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