牛年新郵票 紀念吳健雄、日裔老兵

美國郵政總局明年發行的新郵票，至少有三張和亞裔息息相關，紀念物理學家吳健雄(中)和二戰日裔士兵(右)，並以牛頭圖樣慶祝農曆牛年(左)。(NBC電視台截圖)

美國郵政 總局(USPS)明年發行的新郵票，至少有三張和亞裔 息息相關，紀念物理學家吳健雄和日裔老兵，以牛頭圖樣慶祝農曆牛年。

核能物理學家吳健雄1912年出生於中國 ，移民美國到出人頭地，科學界仍是男性的天下，這張郵票彰顯女性在20世紀傑出的難能可貴。

她的孫女袁家達(Jada Yuan,音譯)說，在反亞洲種族主義日益猖獗的時候，紀念亞洲移民，她祖母一定很高興。「她如果知道有人用中國病毒這個詞，以及排外風氣下，對亞裔的暴力日盛，她一定很傷心。」

在華盛頓郵報當記者的袁家達說，像郵政總局這樣的聯邦機構，肯花功夫慶祝吳健雄等亞裔文化的代表，是很好的一件事。

吳健雄1997年以84高齡去世時，袁家達才19歲，因此她所認識的祖母，是「退休學者」，不是大名鼎鼎的諾貝爾獎科學家。

袁家達說，近年來漸有一種風氣，感念在世時成就未受重視的女性，尤其是科學界的女性。吳健雄最著名的成就之一，是以實驗證明「宇稱不守恆」原理。

袁家達說，女孩子可能這張郵票看到自己的未來，特別是對理工科有興趣、亞裔和華裔的女性，這會是她祖母最樂見的。

郵票肖像根據華裔畫家麥錦鴻原作，由凱瑟樂(Ethel Kessler)設計，袁說，「將祖母的神情精髓，表露無遺。」

牛頭郵票則是郵局藝術總監阿爾卡拉(Antonio Alcalá)根據Camille Chew的原作設計，藍色為底的臉面配上四個綠色鈴鐺，煞有喜氣。

紀念3萬3000名二戰期間服役的日裔美軍的郵票，也是阿爾卡拉設計。這些美軍，大多是從羈押12萬日裔的集中營裡面徵召而來。

郵局發言人說，這張郵票雖然凸顯陸軍軍裝，設計概念「包含各軍種」，意在向所有保疆衛國的將士致敬。

日裔美軍郵票得來不易，是三名當年從集中營走過來的女性，2005年發起「戳記我們的故事」運動以來，經過15年的努力，包括寫信給前總統布希和郵政總局長，並在洛杉磯「替破碎家庭加油教育中心」老師Wayne Osako接續後，才獲得肯首。