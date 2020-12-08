「戴口罩」、「我無法呼吸」入選美國年度最佳名言

川普政府最高防疫專家佛奇呼籲民眾「戴口罩」，獲選今年度美國最佳名言。圖為佛奇在國會作證前戴著口罩。 (美聯社)

2019新冠肺炎毒疫情 肆虐全美，為遏止疫情蔓延，包括川普 政府最高防疫專家佛奇呼籲民眾「戴口罩」(Wear a mask)，以及非裔男子佛洛伊德(George Floyd)被警方在明尼阿波利斯市(Minneapolis)街頭以膝蓋壓制頸部時苦苦哀求「我無法呼吸」(I can't breathe)，均獲選今年度美國最佳名言。

美聯社報導，耶魯大學法學院圖書館副館長夏皮洛(Fred Shapiro)彙整的今年佳句，是「耶魯名言集」(Yale Book of Quotations)的年度更新版。耶魯名言集於2006年首度發行。

美國年度十大名言如下：

1.「戴口罩」：佛奇(Anthony Fauci)5月21日接受有線電視新聞網(CNN)專訪。

2.「我無法呼吸」：佛洛伊德5月25日在明尼阿波利斯市哀求警方。

3.「有一天，就像奇蹟般，它會消失的」：川普總統2月27日在白宮 舉行的非洲裔歷史月活動發表談話提及疫情。

4. 「我發現消毒液在一分鐘內就消滅病毒，一分鐘，有任何像是藉由體內注射或相當於體內大掃除的其他辦法嗎？」：川普4月23日在白宮冠狀病毒工作小組的新聞簡報發表談話。

5. 「我絕不會對你們說謊，這是我對你們的承諾」：白宮新聞秘書麥肯內尼5月1日主持她個人首場記者會。

已故最高法院大法官金斯柏格臨終前遺願：「我的最大願望是等到新任總統就職後再找人接替我。」獲選為今年度美國最佳名言。(美聯社)

6. 「我的最大願望是等到新任總統就職後再找人接替我」：已故最高法院大法官金斯柏格(Ruth Bader Ginsburg)9月臨終前數天，孫女史培拉(Clara Spera)記錄下來的遺願。

7. 「如果你還在考慮是否支持我或川普，那麼你就不算是黑人」：拜登5月22日接受電台節目「早餐俱樂部」(The Breakfast Club)專訪。

8. 「科學不應成為這件事情(學校復課)的障礙」：白宮發言人麥肯內尼7月16在記者會提及學校恢復上課。

9. 「妳這個撒謊的狗臉小馬士兵」：拜登2月9日出席在新罕布夏州漢普頓市(Hampton)舉行的造勢大會對一名提問女學生的回應。

傳奇球星布萊恩墜機喪命後，「今天我們都是湖人隊」獲選為今年度美國最佳名言。(美聯社)

10. 「今天我們都是湖人隊」：職籃NBA洛杉磯快艇隊總教練於傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)喪命後，發表談話。